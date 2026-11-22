جوان آنلاین: پرواز‌های تجاری در بلژیک روز دوشنبه به دلیل پیوستن کارکنان بخش تردد هوایی به اعتصاب سراسری علیه اقدامات ریاضتی دولت فدرال به حالت تعلیق در خواهد آمد.



به گزارش تسنیم، سخنگوی فرودگاه بروکسل گفت: فرودگاه بروکسل انتظار داشت روز دوشنبه ۵۹۵۰۰ مسافر را در ۴۲۹ پرواز، شامل ۲۱۳ پرواز خروجی و ۲۱۶ پرواز ورودی، جابجا کند.

شرکت هواپیمایی بروکسل ایرلاینز اعلام کرد که عمیقا از این اطلاع‌رسانی بسیار دیرهنگام در مورد این تصمیم متاسف است و افزود که تا ساعاتی قبل از اعلام این خبر، تقریباً هیچ اختلالی در فرودگاه بروکسل پیش‌بینی نمی‌کرد.



فرودگاه شارلروآ جنوبی در بروکسل اعلام کرد به دلیل تعطیلی بخش تردد هوایی، هیچ پرواز تجاری نمی‌تواند بین ساعت ۷ صبح تا ۹ شب به وقت محلی پرواز یا فرود داشته باشد.