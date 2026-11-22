رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقای آمادگی عمومی در برابر سوانح طبیعی، گفت: هدف از برگزاری مانور ۸ آذر در مدارس کشور، فراتر از اجرای یک برنامه نمادین است و باید به سنجش واقعی آمادگی، شناسایی نقاط ضعف و تقویت توان پاسخگویی در شرایط اضطراری منجر شود.

جوان آنلاین: دکتر حسین ساجدی‌نیا با اشاره به برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس کشور در ۸ آذرماه، اظهار کرد: مدیریت بحران در رویکرد‌های نوین، صرفاً به واکنش پس از وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، کاهش خطر و ارتقای آمادگی عمومی از ارکان اصلی آن به شمار می‌روند. تجربه سوانح نشان داده است که آموزش و آمادگی پیش از وقوع حادثه، نقش مهمی در کاهش تلفات و خسارات دارد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه مدارس یکی از مهم‌ترین کانون‌های نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی هستند، افزود: دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود در زمینه خودامدادی، دگرامدادی و رفتار صحیح هنگام زلزله را به خانواده‌ها منتقل کنند و از این طریق در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

ساجدی‌نیا تأکید کرد: مانور‌های آمادگی باید از اجرای برنامه‌های نمادین فراتر رفته و به تمرین‌های عملیاتی، سناریومحور و قابل ارزیابی تبدیل شوند. سنجش فرآیند تخلیه اضطراری، شناسایی نقاط امن، مسیر‌های خروج، ارتباطات اضطراری و هماهنگی عوامل مسئول از مهم‌ترین محور‌های این تمرین‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، همکاری و تعامل و هم افزایی بین سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت آموزش‌وپرورش با جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را ضروری دانست و گفت: آمادگی مؤثر زمانی محقق می‌شود که تقسیم کار مشخص، ارتباطات مطمئن و هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ثبت و تحلیل نتایج مانور، شناسایی کاستی‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی تأکید کرد و افزود: ارزش واقعی مانور به اقداماتی است که پس از پایان آن برای رفع نقاط ضعف و ارتقای آمادگی مدارس انجام می‌شود.

ساجدی‌نیا در پایان با تأکید بر نقش خانواده‌ها و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ ایمنی، خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان مدیریت بحران کشور، حرکت از مدیریت حادثه‌محور و واکنشی به سمت مدیریت ریسک‌محور، پیش‌نگر و تاب‌آور است. هدف ما صرفاً برگزاری مانور در ۸ آذر نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کنیم مدارس کشور پس از این تمرین، یک گام به آمادگی بیشتر، آسیب‌پذیری کمتر و پاسخ مؤثرتر در برابر زلزله نزدیک‌تر شده‌اند.

وی در پایان برگزاری اولین فراخوان جشنواره سراسری مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس کشور را در رشته‌های مختلف مانند نقاشی، کاریکاتور، فیلم، عکس، شعر و .. در همه مقاطع تحصیلی اعلام کرد و گفت: زمان ارسال آثار از تاریخ ۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود.