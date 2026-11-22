نخست‌وزیر کانادار در میانه تنش‌های تجاری و سیاسی با دولت دونالد ترامپ، او را در رویدادی سیاسی «طراح داخلی» کاخ سفید خواند و به تمسخر گرفت.

جوان آنلاین: مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در میانه جنگ تجاری آمریکا علیه کشورش و تنش در روابط این دو متحد دیرینه، در سخنرانی خود در ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران پارلمانی در اُتاوا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «دکوراتور داخلی» نامید و در تمسخری تند، رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر بازسازی اتاق بیضی کاخ سفید به باد انتقاد گرفت.

به گزارش ایسنا، نخست‌وزیر کانادا همچنین در این رویداد سیاسی، همراه با بدل ترامپ که رئیس‌جمهور آمریکا را تقلید می‌کرد، شوخی کرد و خندید.

این طنزپرداز با تقلید از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مراسم شام سالانهٔ گالری مطبوعات پارلمانی کانادا در اتاوا، با مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور، شوخی کرد.

این اجرا شامگاه شنبه ۳۰ آبان برگزار شد و در جریان آن، بازیگرِ نقش ترامپ با تقلید از لحن، رفتار و شیوهٔ دست‌دادن رئیس‌جمهوری آمریکا، روی صحنه رفت و با کارنی دست داد.

او در بخشی از اجرای خود با اشاره به حضور دو فرد شبیه نخست‌وزیر کانادا گفت: «اینجا دو کارنی داریم. فاجعه است! او تقریباً به اندازه من محبوب است.» این طنزپرداز سپس با لحنی کنایه‌آمیز دربارهٔ ظاهر کارنی شوخی کرد.

شام سالانهٔ گالری مطبوعات پارلمانی کانادا، مراسمی با حضور خبرنگاران، سیاستمداران و مقام‌های دولتی است که در آن سخنرانی‌ها و اجرا‌های طنز با محوریت سیاستمداران و رویداد‌های سیاسی برگزار می‌شود.

روزنامه هاف پست گزارش داد: این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا در سپتامبر شکست خورد و تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر واردات کانادا و تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا همچنان برقرار ماند. اقدام علنی کارتی علنی نشان می‌دهد اختلاف میان دو دولت هنوز حل نشده است.

مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌های کانادایی همچنان فشار هزینه‌ای ناشی از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر واردات و تعرفه‌های متقابل کانادا بر کالا‌های آمریکایی را تحمل می‌کنند. تا زمانی که دو دولت به توافق نرسند، احتمالا قیمت‌ها و ترتیبات تامین کالا‌های متاثر از این تعرفه‌ها تحت فشار باقی می‌ماند.

ترامپ پیشتر کانادا را ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا نامیده بود و نامگذاری دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» با واکنش تند مقامات کانادا، از جمله کارنی مواجه شد.

همچنین ده‌ها هزار شهروندان کانادایی در مدت اخیر، طوماری برای اخراج پیت هوکسترا، سفیر آمریکا در کانادا امضا کرده‌اند، چراکه معتقدند او تفکرات جدایی‌طلبانه را در کشورشان ترویج و با پیشبرد خط مشی ترامپ، در امور داخلی کانادا مداخه می‌کند، به طوری که خارج از اختیارات دیپلماتیک اوست.

کارنی در این رویداد گفت: «اینجا فضای سختی است. من در اتاق بیضی بوده‌ام؛ تنها با طراح داخلی جدیدش.»

این کنایه او به علاقه رئیس‌جمهور آمریکا به پر کردن کاخ سفید و اتاق بیضی که دفتر کار رئیس‌جمهور است با تزئینات در زرق‌وبرق اشاره داشت. این شوخی با واکنش خوب حضار روبه‌رو شد و به آن خندیدند.

بعدتر در همان مراسم، کارنی همراه با یک بدل‌کار ترامپ که در تمسخر رئیس‌جمهور آمریکا شرکت کرده بود، شوخی کرد و خندید.

بدل ترامپ درباره جنگ تجاری کانادا و آمریکا گفت: «ما یک توافق عالی خواهیم داشت. فقط یک چیز سر راه است-خودم، چون من دیوانه‌ام، اما اشکالی ندارد.»