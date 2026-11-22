یونان و رژیم صهیونیستی در حالی برای قرارداد‌های تسلیحاتی جدید به ارزش ۱ میلیارد یورو در حال مذاکره هستند که آتن به دنبال تعمیق روابط نظامی با این رژیم با وجود محدودیت‌های تسلیحاتی اعمال شده توسط برخی از دولت‌های غربی به دلیل جنگ در غزه است.

جوان آنلاین: این گفت‌و‌گو‌ها شامل گسترش آموزش خلبانی در مرکز کالاماتا است که نیروی هوایی یونان در کنار سیستم‌های البیت رژیم صهیونیستی تحت یک توافقنامه ۲۰ ساله از سال ۲۰۲۱ استفاده می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه Kathimerini، این مرکز آموزش خلبانی سالانه حدود ۷۰۰۰ ساعت آموزش بر روی T-۶ توربوپراپ و ۳۵۰۰ ساعت در جنگنده‌های M-۳۴۶ ارائه می‌دهد.

افزایش ساعات آموزشی به هواپیما، شبیه ساز‌ها و مربیان بیشتری نیاز دارد. یونان که پیش از این بیش از ۱.۵ میلیارد یورو در این مرکز هزینه کرده است، می‌خواهد هزینه‌های اضافی را به ۷۰ میلیون یورو محدود کند، در حالی که رژیم صهیونیستی در ابتدا ۲۸۰ میلیون یورو را پیشنهاد کرده بود.

مذاکرات جداگانه درباره سامانه‌های جنگ الکترونیک در مرحله پیشرفته‌ای است و یونان همچنین در حال مذاکره با صنایع هوافضای اسرائیل بر سر موشک‌های دقیق دوربرد LORA است.

این مذاکرات پس از امضای توافقنامه حدود سه میلیارد یورویی سپر آشیل در ۳۱ اوت برای ساخت اولین شبکه یکپارچه و چند لایه دفاع هوایی یونان انجام شد.

احزاب اپوزیسیون یونان پس از آن که موشه پاتل، مدیر سازمان موشکی رژیم صهیونیستی گفت که مجوز شامل دسترسی به کد منبع برای سیستم فرماندهی و کنترل شبکه نمی‌شود، از این توافق انتقاد کردند.

این بررسی همکاری نظامی بین رژیم صهیونیستی و یونان در حالی صورت می‌گیرد که اسپانیا تحریم تسلیحاتی خود علیه اسرائیل را در سپتامبر ۲۰۲۵ به قانون تبدیل کرد، در حالی که اسلوونی در اوایل همان سال ممنوعیت واردات، صادرات و ترانزیت تسلیحات مربوط به اسرائیل را اعلام کرد.

همچنین ایتالیا صدور مجوز‌های جدید صادرات تسلیحات برای رژیم صهیونیستی را پس از عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ و کانادا مجوز‌های جدید را در سال ۲۰۲۴ متوقف کرد. انگلیس نیز در سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۳۰ مجوز را به حالت تعلیق درآورد، به این دلیل که این تجهیزات می‌تواند در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه در غزه توسط رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.