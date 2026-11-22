عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال ایجاد معادله جدید در منطقه است، تأکید کرد که ایران به آزادسازی اراضی لبنان کمک می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «العهد»، «حسن فضل‌الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که استقلال این کشور به دلیل ادامه اشغال بخش‌هایی از اراضی لبنان توسط اسرائیل، کامل نشده است.

وی گفت: دخالت‌های خارجی در تصمیمات دولت و ترسیم سیاست‌ها و مواضع آن و نیز تلاش برای دیکته گزینه‌ها بر دولت لبنان در تضاد با منافع لبنانی‌ها، وحدت و تفاهم آنها و تنها خدمت به طرح‌های آن کشورهاست.

آمریکا برای نابودی لبنان از درون تلاش می‌کند

فضل‌الله در سخنان خود در مراسم بزرگداشت دو شهید مقاومت به نام‌های ابراهیم و عباس علیان در شهرک قلاویه، افزود: دولت آمریکا و سفارتخانه‌های کشور‌های خارجی در لبنان روزانه مردم این کشور را به درگیری داخلی تحریک می‌کنند و در تلاش هستند تا برخی جناح‌ها را به درگیری با سایر گروه‌ها سوق دهند و کشور را به دست مردم آن نابود کنند مشابه کاری که دولت آمریکا در دیگر کشور‌ها انجام داد.

این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: در مقابل این تلاش‌های آمریکا، ایران برای کمک به لبنان و وادار کردن رژیم اشغالگر اسرائیل به عقب‌نشینی از خاک لبنان تلاش می‌کند و ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی ایران در حال ایجاد معادله جدید در منطقه است که لبنان نخستین طرفی خواهد بود که از آن سود می‌برد و این معادله متکی به پایداری ملت و مقاومت آن است.

وی به تجاوزات روزانه رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان و تخریب خانه‌ها اشاره کرد و گفت که این تجاوزات مقابل چشم دولت انجام می‌شود بی‌آنکه دولت اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد.

فضل‌الله در ادامه گفت: منطقه وارد مرحله انتظار برای نتایج مذاکرات آمریکا و ایران شده و لبنان نیز از پیآمد‌های این انتظار مصون نیست و ما از مسئولان چه در داخل دولت و چه خارج از آن می‌خواهیم که تغییر و تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دهند؛ برخی‌ها همچنان به جنگ آمریکا علیه ایران و تجاوز اسرائیل علیه لبنان برای نابودی و حتی کوچاندن اجباری ساکنان جنوب لبنان به خارج از مرز‌های کشور دل خوش کرده‌اند، اما این محاسبات آنها هرگز موفق نخواهد شد چرا که قدرت مقاومت بعد از خداوند متعال از ایستادگی ملت و آمادگی دائمی آن برای دفاع از موجودیت، مشارکت ملی، پایبندی به سرزمین و حقوق مشروع آن نشأت می‌گیرد.

فضل‌الله همچنین تأکید کرد: ایران اکنون در موضع قدرت و توانایی مقابله با تجاوزات قرار دارد و مقاومت نیز حاضر و پایدار است، مقاومت ثابت کرده است که گزینه لبنانی برای مقابله با تجاوزات و آزادسازی سرزمین است و اشغال بخشی از خاک لبنان به معنای دست کشیدن از این گزینه ملی نیست بلکه پایبندی به آن را بیشتر می‌کند همچنانکه چالش‌ها و شرایط دشوار لبنان نیز هرگز طولانی نخواهد بود و مرحله کنونی موقتی است و امکان عبور از آن وجود دارد.