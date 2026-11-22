نیرو‌های امنیتی عراق از کشته شدن یکی از سرکردگان برجسته داعش در عملیاتی ویژه در استان دیالی و کشف مقادیر نامشخصی سلاح و مهمات در مخفیگاه‌های بقایای این گروه تروریستی در استان کرکوک خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از السومریه نیوز، دستگاه امنیت ملی این کشور اعلام کرد یکی از عناصر برجسته داعش در عملیاتی ویژه در استان دیالی در شرق عراق از پای درآمد.

به گزارش ایرنا، این عنصر تروریستی پیش‌تر مسئولیت‌های متعددی در ساختار داعش برعهده داشته که از جمله آنها می‌توان به فرماندهی گروه موسوم به «مفرزه الوقف» و مسئولیت نظامی منطقه عملیاتی «عمر الفاروق» اشاره کرد.

وی همچنین در حملات علیه نیرو‌های امنیتی و مواضع نیرو‌های حشد الشعبی و نیز قتل شهروندان عراقی که با دستگاه‌های امنیتی عراق همکاری می‌کردند، دست داشته است.

در همین حال، دستگاه مبارزه با تروریسم عراق روز یکشنبه از کشف سلاح و مهمات در مخفیگاه‌های بقایای گروه تروریستی داعش در استان کرکوک در شمال این کشور خبر داد.

این دستگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیرو‌های عراقی بر اساس اطلاعات دقیق اطلاعاتی، عملیاتی دو روزه را برای بازرسی چندین مخفیگاه داعش در ناحیه «آلتون کوپری» از توابع شهرستان دبس اجرا کردند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های امنیتی در جریان این عملیات به انواع سلاح و مهمات دست یافتند که در این مخفیگاه‌ها پنهان شده بود و آنها را مطابق دستورالعمل‌های امنیتی تعیین‌شده ضبط و خنثی کردند.

در این بیانیه به نوع و تعداد سلاح‌ها و مهمات کشف‌شده اشاره‌ای نشده است.

این تحولات در حالی است که مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق وابسته به وزارت دفاع این کشور، در ماه اوت گذشته از انهدام یکی از مخفیگاه‌های داعش در منطقه وادی زغیتون در استان کرکوک بر اثر حملات هوایی خبر داده بود؛ عملیاتی که به هلاکت عناصر حاضر در این مخفیگاه منجر شد.

نیرو‌های امنیتی عراق از ابتدای سال جاری میلادی، عملیات‌های پاک‌سازی و یورش به مخفیگاه‌های بقایای داعش را در استان‌های کرکوک، صلاح‌الدین، دیالی و الانبار افزایش داده‌اند.

عراق در سال ۲۰۱۷ میلادی موفق شد مناطقی را که داعش در تابستان ۲۰۱۴ تحت اشغال خود درآورده بود، بازپس بگیرد؛ مناطقی که حدود یک‌سوم مساحت این کشور را تشکیل می‌دادند، اما همواره هسته‌های این گروه تروریستی در برخی از مناطق مرزی عراق فعال است.