ستاد عملیاتی منطقه‌ای روسیه در بیانیه‌ای از حملات پهپادی اوکراین به بلگورود و زخمی شدن ۴ غیرنظامی در این حوادث خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتتنیک، ستاد عملیاتی منطقه‌ای روسیه گزارش داد که در پی حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین به منطقه بلگورود، ۴ غیرنظامی مجروح شده‌اند و همگی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

این ستاد عملیاتی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در روستای بلوماستنویه واقع در شهرستان بلگورود، یک مرد بر اثر حمله پهپادی به یک مرکز تجاری مجروح شد... در روستای وسلایایا لوپان، یک مرد زمانی که پهپادی به یک اتوبوس عمومی برخورد کرد، آسیب دید.

در بیانیه صادره از سوی ستاد عملیاتی منطقه‌ای روسیه اضافه شده است: در شهر شبِکینو نیز یک مرد در جریان یک حمله پهپادی مجروح شد... همچنین یک زن بر اثر انفجار یک پهپاد انتحاری (FPV) دیگر دچار جراحت گردید.