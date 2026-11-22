وزیر خارجه روسیه با استناد به میراث تاریخی و مذهبی روسیه و اوکراین، کی‌یف، مناطق جنوب شرقی و بخش بزرگی از مرکز اوکراین را سرزمین تاریخی روسیه خواند؛ اظهاراتی که با واکنش تند وزیر خارجه اوکراین همراه شد.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در اظهاراتی جدید ادعا‌های ارضی مسکو درباره اوکراین را تکرار کرد و کی‌یف، مناطق جنوب شرقی و بخش بزرگی از مرکز این کشور را سرزمین‌های تاریخی روسیه دانست.

به گزارش ایسنا، لاوروف این اظهارات را در مصاحبه‌ای برای مستند «تعمید ما: پیشوا» مطرح کرد. او در این مصاحبه، روسیه را پناهگاهی امن برای افرادی توصیف کرد که به گفته وی، در رنج هستند.

وزیر خارجه روسیه برای توجیه ادعا‌های مسکو درباره اراضی اوکراین به موضوع تعمید مشترک روس باستان اشاره کرد و مدعی شد که مناطق جنوب شرقی اوکراین و بخش بزرگی از مرکز این کشور، از جمله کی‌یف، بدون تردید سرزمین‌های تاریخی روسیه هستند.

او گفت: «مناطق جنوب شرقی اوکراین و البته بخش بزرگی از مرکز این کشور، از جمله کی‌یف، بدون تردید سرزمین‌های تاریخی روسیه هستند. مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند، در همان چشمه‌ای غسل تعمید داده شده‌اند که ما نیز از آن سرچشمه گرفته‌ایم.»

لاوروف همچنین مبارزه با آنچه روس هراسی در اوکراین خواند را یکی از اهداف مسکو عنوان کرد و گفت مفهوم «جهان روسیه» بسیار فراتر از مرز‌های فدراسیون روسیه امتداد دارد.

وی همچنین روسیه را پناهگاهی برای افرادی معرفی کرد که به ارزش‌های موسوم به سنتی پایبند هستند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد. در مذاکرات اخیر ابوظبی، مسکو همچنان خواستار واگذاری تمام منطقه دونباس به روسیه، از جمله مناطقی شد که همچنان تحت کنترل اوکراین قرار دارند.

پاسخ وزیر خارجه اوکراین به لاوروف

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به اظهارات لاوروف درباره سرزمین‌های تاریخی روسیه تاکید کرد که مرز‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد تعیین می‌شوند، نه بر مبنای توهمات تاریخی روسیه.

سیبی‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ساکنان مناطقی از جمله کوبان، استارودوبشچینا و اسلوبوژانشچینای شمالی و شرقی، در مناطقی که اکنون در قلمرو سرزمین کراسنودار و استان‌های بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک و روستوف قرار دارند، قرن‌ها به زبان اوکراینی صحبت می‌کردند و خود را اوکراینی می‌دانستند.

او در ادامه با اشاره به این مناطق نوشت: «پس شاید ما نیز باید خواستار بازگرداندن این سرزمین‌های تاریخی اوکراین شویم؟ و همزمان، مناطق گوه زرد، گوه خاکستری و گوه سبز را نیز مطالبه کنیم؛ سرزمین‌هایی با جمعیت اوکراینی در منطقه ولگا، جنوب سیبری و خاور دور را نیز باید در نظر بگیریم.»

وزیر خارجه اوکراین در ادامه تاکید کرد که به همین دلیل مرز‌های به رسمیت شناخته شده بین المللی در جهان وجود دارند.

سیبی‌ها افزود: «این مرز‌ها نه بر اساس توهمات تاریخی، بلکه بر اساس حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد تعیین می‌شوند؛ مفاهیمی که وزیر خارجه روسیه باید به خوبی با آنها آشنا باشد، اما آشکارا آنها را تحقیر می‌کند.»

کی‌یف مدت‌ها پیش از ظهور شاهزاده نشین مسکو، مرکز سیاسی و فرهنگی روس باستان بود. میراث تاریخی و مذهبی مشترک نیز هیچ حقی برای روسیه مدرن نسبت به سرزمین‌های دیگر کشور‌های مستقل ایجاد نمی‌کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر تمامیت ارضی اوکراین در مرز‌های به رسمیت شناخته شده بین المللی این کشور تاکید کرده و تلاش‌های روسیه برای الحاق غیرقانونی مناطق اوکراین را محکوم کرده است.

اظهارات لاوروف درباره ایجاد معماری امنیتی جدید در اروپا نیز با واکنش سیبی‌ها همراه شد.