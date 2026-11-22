تحرکات دیپلماتیک در لبنان، تحولات نظامی در یمن، تأکید گروه‌های مقاومت عراق بر حفظ سلاح و تداوم میانجیگری قطر میان تهران و واشنگتن، از مهم‌ترین محور‌های تحولات منطقه‌ای است که در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز معادلات خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: غرب آسیا هفته گذشته شاهد اخبار و تحولات مهمی بود که عناوین برخی از مهم‌ترین آنها از این قرار است:

- همزمانی سفر «یزید بن فرحان» فرستاده عربستان سعودی به بیروت، با سفر نواف سلام نخست‌وزیر لبنان به قطر و همچنین حضور بلال اردوغان فرزند رئیس‌جمهور ترکیه در بیروت، طرابلس و عکار، بار دیگر رقابت‌های منطقه‌ای بر سر نفوذ در لبنان را برجسته کرده است.

- وزیران امور خارجه مصر و عربستان سعودی در گفت‌وگویی تلفنی، روابط دوجانبه و راهکار‌های کاهش تنش در منطقه را بررسی کردند.

- گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای بر حق خود برای در اختیار داشتن سلاح و حفظ آن در دست نیروهایش تاکید کرد.

- پادشاه عربستان سعودی در اقدامی غیرمنتظره و همزمان با بیرون راندن نیرو‌های وابسته به عربستان از مناطقی در باب المندب، فرمانده ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان در یمن را برکنار کرد.

- حضرت آیت‌الله سید علی سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعیان در پیامی، ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت و تأکید کرد جایگاه رفیع ایشان در دفاع از حریم امامت و اهل‌بیت (ع) برای همگان آشکار، و زحمات کم‌نظیر معظم له به‌یادماندنی است.

- سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که اقدامات میانجیگرانه از سوی این کشور میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و دوحه نشستی با طرف ایرانی برگزار خواهد کرد.

- وزیر امور خارجه سوریه با انتقاد از تداوم حملات و نفوذ نظامیان رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، این اقدامات را نقض حاکمیت سوریه و تهدیدی علیه ثبات منطقه دانست.

- صادرات نفت عراق از کرکوک به بندر جیهان در جنوب ترکیه در پی بیش از یک دهه وقفه، با ظرفیت اولیه حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز از سرگرفته شد.

- یکی از فرماندهان گردان‌های حزب‌الله عراق با بیان اینکه نیرو‌های مقاومت در ۱۲ سال گذشته در کنار ارتش و نیرو‌های امنیتی با تروریسم مبارزه کرده‌اند، تاکید کرد که هیچ درگیری میان نیرو‌های مقاومت با دستگاه‌های امنیتی روی نخواهد داد.

- سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که دولت برای رسیدگی به پرونده قاچاق نفت در جرف النصر و دیگر مناطق مصمم است.

- فرمانده عملیات فرات میانه نیرو‌های حشد الشعبی عراق با رد احتمال بروز درگیری میان نیرو‌های امنیتی مستقر در شهر «النصر»، اعلام کرد نیرو‌های این سازمان، پلیس فدرال و ارتش عراق در هماهنگی کامل با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

- یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: ارتش عربستان در۲۴ ساعت گذشته ۸۱ حمله هوایی و موشکی به خاک یمن انجام داده است.

- اداره کل هواپیمایی کشوری و حمل و نقل هوایی سوریه اعلام کرد که پرواز‌های مستقیم دمشق و قاهره از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) پس از ۱۵ سال وقفه ازسر گرفته می‌شود.

- نخست‌وزیر عراق دستور اتخاذ اقدامات فوری و اجرای تحقیقات درباره جزئیات حادثه انفجار نیروگاه برق الهارثه را صادر کرد.

- وزارت دفاع قطر از دیدار و رایزنی معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی این کشور با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) خبر داد.

- نیروگاه برق "الهارثه" در شمال شهر بصره واقع در جنوب عراق شاهد انفجار مهیبی بود که بر اساس گزارش‌های اولیه، خسارت‌های مالی و تلفات جانی داشته است.

- قطر از جامعه بین‌المللی و نهاد‌های وابسته به آن خواست به منظور بازدارندگی و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری، اقدامی سریع و قاطع انجام دهد.

- یک تحلیلگر عراقی درباره تحرکات برای خدشه وارد کردن به وجهه نیرو‌های حشد الشعبی (بسیج مردمی) با ابزار‌ها و شیوه‌های مختلف و اتهام‌زنی علیه این نیروی عامل تحقق پیروزی بر تروریسم داعشی، به شدت هشدار داد.

- عضو سازمان بدر عراق با اشاره به پیوند‌های عمیق اجتماعی، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیکی بین عراق و ایران به عنوان دو کشوری که مرز مشترک آنان بالغ بر ۱۴۰۰ کیلومتر است، گفت: عراقی‌ها مخالف قرار گرفتن در محور آمریکایی-اسرائیلی علیه تهران هستند.

- محمد الفرح عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در پیامی تاکید کرد که بنادر عربستان از بنادر فلسطین اشغالی که توسط یمن دو سال تعطیل شدند، خوش شانس‌تر نبوده و وضعیت بهتری نخواهند داشت.

- وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که حکومت سعودی با حمله به بندر الحدیده در جنوب غربی یمن مرتکب حماقت شد.

برخی دیگر از مهمترین عناوین تحولات منطقه عبارتند از:

شورای همکاری خلیج فارس: ادامه تجاوزات اسرائیل به غزه، مانع آرامش منطقه است

شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد که پافشاری رژیم اشغالگر اسرائیل بر ادامه تجاوزات وحشیانه به نوار غزه، مانعی در به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای برقراری آرامش و ثبات در منطقه است.

به گزارش الشروق، «جاسم محمد البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در یک بیانیه مطبوعاتی، با استفاده از «شدیدترین و سخت‌ترین عبارات»، تجاوزات وحشیانه و تروریستی مستمر نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل علیه ملت فلسطین در نوار غزه را محکوم کرد.

البدیوی افزود که بمباران و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در مناطق مختلف این باریکه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این اقدامات شد.

وی تأکید کرد که پافشاری نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی بر ادامه این تجاوزات، علی‌رغم توافق آتش‌بس و تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آن، نشان‌دهنده رویکردی خطرناک در تضعیف تلاش‌ها برای ایجاد آرامش و ثبات است و فرصت‌های دستیابی به امنیت و صلح در منطقه را تهدید می‌کند.

دولت عراق در برابر آمریکا سر خم نکند/ ایران الگوی استقلال سیاسی است

امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، ضمن هشدار درباره کشاندن عراق به رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله و محور مقاومت یا هدف قرار دادن حشد الشعبی به بهانه انحصار سلاح در دست دولت، از دولت عراق خواست تا سیاست بی‌طرفی مثبت را در پیش بگیرد و استقلال تصمیم‌گیری ملی را حفظ کند.

آیت‌الله سید یاسین موسوی، این اظهارات را در خطبه سیاسی نماز جمعه مطرح کرد. امام جمعه بغداد در این خطبه به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، آینده حاکمیت ملی عراق و مسئولیت دولت در حفاظت از کشور در برابر منازعات خارجی و اختلافات داخلی پرداخت.

امام جمعه بغداد با اشاره به اینکه عراق پس از سال ۲۰۰۳ دستاورد‌های مهمی داشته است، تأکید کرد این کشور هنوز به استقلال کامل دست نیافته و همچنان با محدودیت‌های خارجی و وابستگی‌های مالی، اقتصادی و امنیتی مواجه است.

وی تصریح کرد نشست قدرت‌های بزرگ، بازتاب‌دهنده رقابت بر سر منافع و حوزه‌های نفوذ است و آمریکا، روسیه و چین هر یک بر اساس محاسبات و منافع خاص خود عمل می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان به هیچ‌یک از این قدرت‌ها برای ترجیح دادن منافع عراق بر منافع خودشان اتکا کرد.