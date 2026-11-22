شهردار تهران از برنامه تبدیل شن‌چاله منطقه ۱۸ به مجموعه‌ای بزرگ با کاربری‌های حمل‌ونقلی، ورزشی و گردشگری خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران، در حاشیه سومین دوره جام رسانه‌ای امید و در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی فضا‌های شهری و توسعه زیرساخت‌های پایتخت گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی مدیریت شهری در پنج سال گذشته، تبدیل تهدید‌های تهران به فرصت‌های توسعه‌ای بوده است. در همین راستا، شهرداری تهران که پیش‌تر یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور محسوب می‌شد، با تسویه بدهی‌های انباشته نزدیک به ۲۰ سال گذشته، اکنون از جایگاه بدهکار به شریک همکاری‌های اقتصادی با بانک‌ها رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای احیای شن‌چاله منطقه ۱۸ افزود: یکی از تهدید‌های مهم شهری، شن‌چاله‌ای در جنوب غرب تهران بود که با احتساب محدوده پیرامونی، وسعت آن به حدود ۴۰۰ هکتار می‌رسد. دهانه اصلی این شن‌چاله ۸۴ هکتار وسعت دارد و حداکثر عمق آن نیز حدود ۱۳ متر است.

شهردار تهران ادامه داد: برای تعیین تکلیف این محدوده، از مشاوران داخلی و خارجی استفاده شد و پس از انجام توافقات لازم با نهاد‌های مرتبط و مجموعه‌های خصوصی و پیگیری موضوع تملک اراضی، مقرر شد این فضای شهری به مجموعه‌ای چندمنظوره با کاربری‌های مورد نیاز تهران تبدیل شود.

زاکانی با تشریح نخستین کاربری پیش‌بینی‌شده برای این محدوده گفت: یکی از بخش‌های اصلی طرح، انتقال بارانداز‌های مناطق ۱۱ و ۱۶، به‌ویژه بارانداز‌های مستقر در محدوده پشت پایانه جنوب، به منطقه ۱۸ است. در این محل، یک بارانداز اصلی و مرکز لجستیک تهران ایجاد خواهد شد تا در ارتباط با چند مرکز فرعی، شبکه توزیع کالا و حمل بار در پایتخت ساماندهی شود.

وی با اشاره به ضرورت کاهش تردد خودرو‌های حمل بار در معابر شهری تصریح کرد: در حال حاضر، روزانه حدود ۳۰ درصد از بار واردشده به تهران، بدون آنکه در شهر مورد استفاده قرار گیرد، از پایتخت عبور می‌کند. با ایجاد مرکز لجستیک و ساماندهی شبکه توزیع بار، می‌توان از ورود این بخش از خودرو‌های سنگین به محدوده شهری جلوگیری کرد و به کاهش ترافیک و سبک‌تر شدن بار تردد در تهران کمک کرد.

شهردار تهران موقعیت جغرافیایی این محدوده را یکی از مزیت‌های اجرای طرح دانست و افزود: این مجموعه در مجاورت رودخانه کن و بزرگراه‌های مختلف قرار دارد و از دسترسی‌های مناسبی برخوردار است. همچنین در طراحی خط ۱۱ مترو، دو ایستگاه برای این محدوده پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین دسترسی حمل‌ونقل عمومی به مجموعه داشته باشد.

انتقال پایانه‌های جنوب و غرب به یک مجموعه جدید

زاکانی درباره دومین بخش این طرح اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پایانه‌های مسافربری جنوب و غرب تهران به محدوده جدید در منطقه ۱۸ منتقل خواهند شد و یک پایانه بزرگ در جنوب غرب پایتخت ایجاد می‌شود که کارکرد‌های هر دو پایانه فعلی را پوشش خواهد داد.

وی افزود: تجمیع این ظرفیت‌ها در یک مجموعه جدید، در کنار ایجاد مرکز لجستیک و دسترسی به شبکه بزرگراهی و مترو، بخشی از برنامه مدیریت شهری برای ساماندهی حمل‌ونقل مسافر و بار در تهران است.

ساخت سه ورزشگاه ۴۰ تا ۶۰ هزار نفری در تهران

شهردار تهران با اشاره به سومین کاربری پیش‌بینی‌شده برای شن‌چاله منطقه ۱۸ گفت: یکی دیگر از برنامه‌های مدیریت شهری، احداث سه ورزشگاه بزرگ‌مقیاس با ظرفیت ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر در نقاط مختلف تهران است که یکی از این ورزشگاه‌ها در بخش شمالی مجموعه منطقه ۱۸ ساخته خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: برای احداث یکی دیگر از این مجموعه‌ها، ۲۸۰ هکتار زمین در منطقه ۱۵ تملک شده است تا یک مجموعه بزرگ رفاهی و ورزشی، شامل ورزشگاه، در این محدوده ایجاد شود.

وی درباره سومین مجموعه نیز توضیح داد: در منطقه ۴ نیز تفاهماتی برای در اختیار گرفتن حدود ۳۴۰ هکتار زمین انجام شده است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بخشی از این اراضی به کاربری‌های ورزشی و بخش دیگر به فعالیت‌های مرتبط با فناوری و ایجاد فضا‌های جدید اختصاص خواهد یافت.

احداث مجموعه گردشگری و تفریحی در جنوب غرب تهران

شهردار تهران چهارمین بخش طرح توسعه شن‌چاله منطقه ۱۸ را ایجاد مجموعه‌ای تفریحی و گردشگری عنوان کرد و گفت: در کنار کاربری‌های حمل‌ونقلی و ورزشی، احداث مجموعه‌ای متنوع از امکانات تفریحی، هتل‌ها و زیرساخت‌های گردشگری نیز پیش‌بینی شده است.

زاکانی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند کارکرد محدوده جنوب غرب تهران را تغییر دهد، اظهار کرد: تهدیدی که سال‌ها در این بخش از شهر وجود داشته، اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک فرصت بزرگ شهری قرار گرفته است.

وی درباره ابعاد ساخت‌وساز پیش‌بینی‌شده در این طرح افزود: بر اساس طراحی‌های انجام‌شده، حدود ۶ میلیون مترمربع ساخت‌وساز تا تراز سطح زمین و با احتساب چهار طبقه روی زمین، در مجموع حدود ۱۰ میلیون مترمربع زیربنا برای این مجموعه پیش‌بینی شده است که از نظر مقیاس، طرحی قابل توجه در حوزه ساخت‌وساز شهری محسوب می‌شود.

تبدیل محدوده بارانداز‌های جنوب تهران به منطقه تجارت جهانی

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت اراضی و فضا‌هایی که پس از انتقال بارانداز‌ها و پایانه‌های مسافربری آزاد خواهند شد، گفت: کاربری این محدوده‌ها در طرح جامع تهران مشخص شده است و بر اساس آن، برای هر یک از این فضا‌ها برنامه‌های جدیدی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای نمونه، محدوده بارانداز‌های منطقه ۱۶ در طرح جامع تهران به‌عنوان منطقه تجارت جهانی تهران پیش‌بینی شده است. با انتقال باراندازها، این محدوده در جنوب بازار تهران می‌تواند به فضایی فعال در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود و ظرفیت‌های جدیدی برای اقتصاد شهری ایجاد کند.

زاکانی همچنین درباره آینده محل فعلی پایانه غرب اظهار کرد: بر اساس طراحی‌های صورت‌گرفته، این محدوده به یکی از مراکز اصلی اداری تهران تبدیل خواهد شد تا بخشی از فعالیت‌های اداری پراکنده در سطح شهر در یک مجموعه متمرکز شوند.

وی با اشاره به گسترش کاربری‌های اداری در محله‌های مسکونی گفت: امروز در مناطقی مانند منطقه ۳ شاهد آن هستیم که برخی واحد‌های مسکونی تخلیه و به دفاتر اداری تبدیل شده‌اند. ایجاد مراکز اداری متمرکز می‌تواند زمینه انتقال بخشی از این فعالیت‌ها به فضا‌های مناسب‌تر را فراهم کند.

شهردار تهران تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها باید مراحل قانونی خود را طی کند و موضوعات مربوط به شهرسازی، ساخت‌وساز و تأمین مسکن نیز در ارتباط با این طرح‌ها در حال پیگیری است. تلاش می‌کنیم با تکمیل فرآیند‌های لازم، جزئیات این طرح‌ها به‌صورت رسمی اعلام و مراحل اجرایی آنها دنبال شود.

برنامه شهرداری برای ایجاد مرکز انجمن‌های علمی کشور در منطقه ۲۲

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه شهرداری برای احداث مجموعه‌ای ویژه انجمن‌های علمی کشور در منطقه ۲۲ خبر داد و گفت: از حدود یک سال گذشته، طراحی یک مجموعه بزرگ در زمینی مناسب در منطقه ۲۲ آغاز شده است تا فضایی متمرکز برای استقرار انجمن‌های علمی کشور فراهم شود.

وی افزود: در کشور حدود ۶۰۰ انجمن علمی مرتبط با وزارت علوم و حدود ۲۰۰ انجمن علمی مرتبط با وزارت بهداشت فعالیت دارند. برنامه ما این است که با ایجاد مجموعه‌ای متمرکز، امکان استقرار این انجمن‌ها و گردهمایی متخصصان و چهره‌های برجسته رشته‌های مختلف علمی فراهم شود.

شهردار تهران با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه اظهار کرد: علاوه بر فضا‌های اختصاصی انجمن‌های علمی، احداث سالن‌های همایش، امکانات اقامتی و هتلینگ، فضا‌های تفریحی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در طراحی این مجموعه در نظر گرفته شده است.

زاکانی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد مرکزی بزرگ برای فعالیت انجمن‌های علمی و برگزاری رویداد‌ها و همایش‌های تخصصی است؛ مجموعه‌ای که بتواند از نظر وسعت و امکانات، در مقیاس منطقه‌ای نیز جایگاه قابل توجهی داشته باشد.