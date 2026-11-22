جوان آنلاین: علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین، در مراسم جام رسانه امید که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی بسیج اظهار کرد: یکی از دستاورد‌های مهم بسیج، شکل‌گیری و گسترش پویش‌های مردمی با رویکرد آموزشی در سطح جامعه است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند زمینه مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند.

وی با اشاره به ساختار نیرو‌های نظامی در کشور‌های مختلف افزود: نیرو‌های نظامی در جهان عموماً بر اساس سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی سازماندهی می‌شوند و در سال‌های اخیر حوزه هوافضا نیز به این ساختار اضافه شده است که از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کوثری با اشاره به فلسفه شکل‌گیری بسیج گفت: تشکیل بسیج مستضعفین از جمله ابتکارات و الهامات معنوی امام خمینی (ره) بود. این مجموعه در سال ۱۳۵۸ همچون نهالی نوپا شکل گرفت، اما امروز به شجره‌ای تنومند تبدیل شده که ریشه‌های آن در بخش‌های مختلف جامعه گسترش یافته است.

معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به تجربه برخی انقلاب‌ها در کشور‌های منطقه و شمال آفریقا تصریح کرد: یکی از عوامل تغییر مسیر انقلاب‌ها، ورود و نقش‌آفرینی جریان استکبار در تحولات داخلی آنهاست؛ تجربه انقلاب‌های مصر و الجزایر را نیز می‌توان از این منظر مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه نسل نخست انقلاب اسلامی زمینه پیروزی انقلاب و ترسیم مسیر حرکت آن را فراهم کرد، افزود: با گذشت پنج نسل از انقلاب اسلامی، این حرکت همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و در عرصه توان اجتماعی نیز شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌ها و رویش‌های جدید هستیم.

تجمعات مردمی؛ خط مقدم مقابله با استکبار

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پویش جان‌فدا و نقش مشارکت اجتماعی مردم اظهار کرد: حضور و کنشگری مردم در عرصه‌های اجتماعی، موجب تقویت ظرفیت‌های بسیج می‌شود و امروز تجمعات و حرکت‌های مردمی یکی از عرصه‌های مهم مقابله با استکبار به شمار می‌روند.

وی با اشاره به استقبال گسترده از فراخوان آموزش‌های نظامی پویش جان‌فدا گفت: در مدت ۱۰۰ دقیقه، ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در این آموزش‌ها اعلام آمادگی کردند. همچنین در نخستین ثانیه پس از بازگشایی سامانه ثبت‌نام، ۱۴۸ نفر نام‌نویسی خود را به ثبت رساندند.

معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آموزش‌های نظامی جان‌فدا در شهر‌های مختلف کشور آغاز شده و طی یک ماه گذشته، یک میلیون نفر از داوطلبان این پویش فرایند آموزش نظامی خود را شروع کرده‌اند که این میزان مشارکت، بیانگر ظرفیت قابل توجه این حرکت مردمی است.

کوثری با تشریح سرفصل‌های آموزشی این طرح اظهار کرد: برای آموزش داوطلبان، محصولات آموزشی در قالب شش محور طراحی شده است که آموزش کار با سلاح‌های سبک و سنگین، پهپادها، دفاع شهری و امداد و نجات از جمله این سرفصل‌هاست.

وی افزود: آموزش داوطلبان در ۱۵۰۰ پایگاه محلی و ۱۱۰ پایگاه میدانی پیش‌بینی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است پنجم آذرماه افتتاح همزمان مراکز آموزش نظامی جان‌فدا در ۱۱۰ نقطه کشور انجام شود.

گسترش پایگاه‌های آموزشی جان‌فدا در نقاط مختلف کشور

معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه‌های آموزشی در مجاورت برخی آثار تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد و گفت: احداث پایگاه‌های آموزش نظامی جان‌فدا در کنار مجموعه‌هایی همچون تخت جمشید، ارگ بم و زیگورات در دستور کار قرار دارد و این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مشهد مقدس نیز احداث یک پایگاه آموزشی در مجاورت آرامگاه فردوسی پیش‌بینی شده است و توسعه این مراکز به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

کوثری با اشاره به فعالیت پایگاه‌های راه‌اندازی‌شده در این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۶۰ پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به پایگاه‌های مستقر در خوی، میاندوآب، تهران و کرج اشاره کرد.

وی با تأکید بر حضور اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی در این پویش گفت: در میان داوطلبان آموزش‌های جان‌فدا، افراد با دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌های متفاوت حضور دارند و این تنوع اجتماعی از ویژگی‌های قابل توجه این حرکت است.

معاون آموزش سازمان بسیج مستضعفین افزود: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که بتواند به اقشار و سلایق مختلف جامعه در حوزه آموزش‌های نظامی خدمات ارائه کند.

برنامه اعزام گردان‌های جان‌فدا به جزایر خلیج فارس

کوثری در پایان از برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان گردان‌های جان‌فدا به جزایر خلیج فارس خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در آینده نزدیک کاروان گردان‌های جان‌فدا به سمت جزایر همیشه ایرانی خلیج فارس حرکت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد این اعزام تا پایان آذرماه انجام شود و افزود: هدف از این برنامه، حضور گردان‌های جان‌فدا در جزایر و آشنایی میدانی آنان با ظرفیت‌ها و اهمیت راهبردی این مناطق در مقابله با تهدیدات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی است.