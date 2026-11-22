جوان آنلاین: همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور شهر تهران و سایر شهرستان های استان تهران تشییع می‌شود و در نقاط مختلف این استان آرام خواهد گرفت، تا میعادگاه عاشقان و دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

از همه مردم شریف و شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم دعوت شده با حضور پرشور خود، میزبان این مسافران آسمانی باشند.

برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع شهید گمنام

آیین تشییع دوشنبه دوم آذر ماه از ساعت ۸ صبح؛ از نقاط مختلف شهر آغاز خواهد شد و مکان های برگزاری مراسم به شرح ذیل است:

- شهرستان پیشوا، دانشگاه فرهنگیان زینبیه

- شرکت زامیاد_ سایپا منطقه ۲۱

- جهاد خودکفایی ارتش منطقه ۱

- وزارت نیرو منطقه ۳

- دولت خواه، بوستان باران منطقه ۱۹

- خیابان شکوفه، بوستان گلزار منطقه ۱۴