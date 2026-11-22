جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای، ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، از عموم ملت بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت کرد تا امشب و فرداشب، در تجمعات شبانه مردمی در میادین سراسر کشور، با حضوری پرشور و معنادار، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، با تکریم و تجلیل از مادران و همسران این شهیدان، جلوه‌ای ماندگار از قدرشناسی ملی، وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، بانوی عارف به حق اهل‌بیت علیهم‌السلام، اسوه اخلاص در ولایت، ادب در محضر خاندان نبوت و وفاداری و فداکاری در راه حقیقت است که معرفت عمیق دینی، ایمان استوار و روح بلند ایثار را در دامان خویش به نسلی از مجاهدان و شهیدان منتقل ساخت و نام پرافتخارش با حماسه کربلا و وفاداری حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام پیوندی ناگسستنی یافته است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت سالروز وفات آن بانوی بزرگوار، از آحاد مردم مؤمن و قدرشناس دعوت می‌کند با حضوری گسترده و پرشور در اجتماعات شبانه مردمی در سراسر کشورامشب و فردا شب، ضمن تعظیم مقام والای حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت سیره ولایی و فاطمی ایشان، استمرار این حضور همدلانه را جلوه‌ای از پاسداشت فرهنگ ایثار، شهادت و وفاداری به آرمان‌های شهیدان قرار دهند.

در این آیین‌ها، مادران و همسران معظم شهیدان هر محله مورد تجلیل و تکریم قرار می گیرند؛ مادرانی که در مکتب ایمان و ولایت، فرزندان خویش را به زیور بصیرت و شجاعت آراستند و با صبر و استقامت در فراق عزیزانشان، روایت‌گران زنده عزت، آزادگی و ایثار این سرزمین‌اند.

بزرگداشت حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، فرصتی برای تجدید عهد با مادران و پدرانی است که با ایمان و فداکاری، سرمایه‌های وجود خویش را در راه اعتلای دین و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند؛ تکریم این اسوه‌های صبر و وفا، پاسداشت ریشه‌های استوار هویت دینی و ملی و ادای احترام به مقام والای شهادت است.