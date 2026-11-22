جوان آنلاین: حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه اول آذر ماه) این کمیسیون، اظهار کرد: در این نشست، رؤسای کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب شدند.

وی توضیح داد: بر این اساس، احمد عجم به‌ عنوان رئیس کمیته امنیت، سالار ولایت‌مدار به‌ عنوان رئیس کمیته دفاعی، حجت‌الاسلام سید محمود نبویان به‌ عنوان رئیس کمیته هسته‌ای، عباس گلرو به‌عنوان رئیس کمیته روابط بین‌الملل، سارا فلاحی به‌ عنوان رئیس کمیته حقوق بشر و مجتبی زارعی به‌ عنوان رئیس کمیته قدرت ملی و جنگ‌های شناختی انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تغییر رئیس کمیته هسته‌ای تصریح کرد: پیش از این، مسئولیت کمیته هسته‌ای بر عهده اینجانب بود، اما با توجه به عضویتم در هیئت‌رئیسه و مطابق آیین‌نامه، ریاست کمیته باید به یکی از اعضای خارج از هیئت‌رئیسه واگذار شود، از این‌ رو، سید محمود نبویان به‌عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

وی همچنین از ادامه بررسی پیش‌نویس طرح جامع مرزبانی در جلسه امروز کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط خبر داد و گفت: در این نشست، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

قشقاوی افزود: این مواد به موضوعاتی از جمله نحوه گزارش‌دهی مرزبانان، اراضی مورد نیاز برای احداث اماکن و استحکامات مرزی، جاده‌های مرزی و همچنین تعیین محدوده تردد شناورهای زیر ۵۰۰ تن شامل شناورهای صیادی، تجاری و گردشگری اختصاص دارد.