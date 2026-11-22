اداره کل هواشناسی استان تهران از بارش باران به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی و وزش باد شدید به‌خصوص در نیمه جنوبی و غربی استان خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا صبح دوشنبه (۱ و ۲ آذرماه) با توجه به پایداری جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پر تردد شهری مورد انتظار است.

همچنین از اواخر وقت یکشنبه تا صبح روز دوشنبه با عبور موج کم‌دامنه از فراز منطقه به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و باران گاهی رگبار برف دور از انتظار نیست.

در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۵،۴،۲ آذرماه) در سطح استان به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در روز سه شنبه (۳ آذرماه) افزایش موقتی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲ آذرماه) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی به‌تدریج افزایش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۳ آذرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار محلی،‌ از بعد از ظهر وزش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود