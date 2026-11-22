جوان آنلاین: منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که نظامیان اشغالگر تا زمان تکمیل عملیات استحکامات نظامی، مانع از برداشت زیتون توسط کشاورزان در روستای الرفید در حومه قنیطره می‌شوند.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی به تعدادی از خانه‌ها در روستای رویحینه در حومه مرکزی قنیطره یورش برده و آنها را تفتیش کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.