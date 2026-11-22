جوان آنلاین: حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه ۴۴۹ صحن شورا، در واکنش به اظهارات سقاب اصفهانی درباره عملکرد مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی، بر ضرورت دقت در ارائه آمار و اطلاعات تأکید کرد و با تشریح اقدامات شهرداری در تأمین ناوگان اتوبوسرانی گفت: در دوره ششم بیش از ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شده است. وی همچنین با اشاره به افزایش حدود ۷۰ میلیون نفری مسافران مترو در هشت ماه امسال، استقبال شهروندان از طرح رایگان‌سازی مترو در جنگ ۴۰ روزه را قابل توجه دانست.

آقامیری با اشاره به انتشار فیلم اظهارات دکتر سقاب اصفهانی اظهار کرد: ایشان را از چهره‌های ارزشی و یادگاران دولت شهید آیت‌الله رئیسی می‌دانیم و ایشان بسیار عزیز و محترم هستند و از حضور و فعالیتشان نیز حمایت کرده‌ایم؛ اما انتظار داریم در بیان آمار و ارقام مربوط به عملکرد شهرداری تهران دقت لازم صورت گیرد و اطلاعات صحیح و مستند مبنای اظهارنظرها باشد.

وی در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره نیاز تهران به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس و عملکرد شهرداری در این حوزه افزود: این کمبود حاصل عقب‌ماندگی حدود ۲۰ سال گذشته است و قرار نیست تمام آن در یک دوره چهار یا پنج‌ساله جبران شود. شهرداری در ابتدای دوره ششم حدود ۸۵۰ دستگاه اتوبوس تحویل گرفت و الان بیش از ۳۳۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر داریم که تاکنون بیش از ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری و به ناوگان اضافه کرده ایم. همچنین قرارداد خرید اتوبوس دیزلی داخلی منعقد شده که قرار است تا پایان سال تحویل شود؛ ارقامی که در مقایسه با دوره‌های گذشته قابل توجه است و آمار و مستندات آن را برای دکتر سقاب اصفهانی ارسال خواهم کرد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با رد اظهارات درباره هزینه‌کرد بودجه شهرداری در بخش‌های دیگر و کمبود منابع برای خرید اتوبوس تصریح کرد: در این دوره برای نخستین بار فراخوانی اعلام شد تا تمام شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس در کشور متناسب با ظرفیت تولید خود با شهرداری قرارداد ببندند. در همین چارچوب، با هشت تا ۹ شرکت قراردادهایی برای تأمین بیش از ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شد، اما چهار تا پنج شرکت با وجود دریافت پیش‌پرداخت، به دلیل ناتوانی در تأمین اتوبوس نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. همین محدودیت ظرفیت تولید داخلی، شهرداری را به سمت خرید اتوبوس خارجی سوق داد که این خرید نیز در همین دوره انجام شد.

آقامیری با اشاره به سهم دولت در تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در دولت فعلی حتی یک دستگاه اتوبوس نیز به تهران اختصاص نیافته است؛ در حالی که حدود ۱۳۵۰ دستگاه اتوبوس به کلان‌شهرها و شهرهای دیگر تخصیص داده شد و سهم تهران از این حمایت صفر بود. این در حالی است که در دولت شهید آیت‌الله رئیسی و طی دوره سه‌ساله آن دولت بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر تهران اختصاص یافت و قرار بود از حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در دست خرید ۱۲۰۰ دستگاه به تهران تخصیص یاید که با تغییر دولت، این اتوبوس ها به شهرهای دیگر اختصاص پیدا کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از طرح رایگان‌سازی مترو در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: ارزش این اقدام فراتر از اعداد و ارقام است؛ چراکه مدیریت شهری در شرایط جنگی، در کنار رسیدگی به آسیب‌های ناشی از جنگ و خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان، این خدمت را نیز برای شهروندان در نظر گرفت. بازخوردهای مردمی در مجامع و دیدارهای مختلف نشان می‌دهد که مردم از این طرح رضایت دارند و تاکنون مطالبه‌ای برای بازگشت دریافت هزینه بلیت مترو مطرح نشده است.

آقامیری با اشاره به افزایش حدود ۷۰ میلیون نفری تعداد مسافران مترو در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تأکید کرد: این رقم مربوط به افزایش تعداد مسافران است، نه تعداد سفرها. همچنین برای مقایسه دقیق باید ماه‌های مشابه را با یکدیگر سنجید؛ بر همین اساس، تعداد مسافران در تیر،مرداد و شهریور امسال نسبت به همین ماه‌های سال گذشته ۸۷ درصد در تیرماه، در مردادماه ۳۲ درصد و در شهریورماه ۴۲ درصد افزایش داشته است. این آمار در ماه‌های تابستان و با وجود شرایط مقایسه‌ای مشابه، نشان‌دهنده استقبال شهروندان از طرح رایگان‌سازی مترو است و تأثیر آن بر افزایش رضایتمندی مردم را آشکار می‌کند.

وی در عین حال درباره آثار اجرای طرح بر کاهش مصرف سوخت و ترافیک گفت: ارزیابی این موضوعات نیازمند آمار دقیق دستگاه‌های مسئول است و شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند درباره میزان کاهش مصرف سوخت اظهارنظر کند؛ بلکه دستگاه‌هایی که مسئولیت مستقیم این حوزه را بر عهده دارند باید اطلاعات مستند ارائه دهند.