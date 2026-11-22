مقام‌های لیبی اعلام کردند انفجار مهمات در پایگاه دریایی بنغازی موجب وقوع انفجارهای پیاپی و آتش‌سوزی شد اما نیروهای امدادی آتش را مهار کرده‌اند.

جوان آنلاین: سازمان ایمنی ملی در شرق لیبی اعلام کرد انفجارهایی که بامداد یکشنبه شهر بنغازی را لرزاند، در پی انفجار مهمات در پایگاه دریایی این شهر رخ داده است.

توفیق الشامخ، مدیر اداره روابط و اطلاع‌رسانی این سازمان گفت نیروهای ایمنی ملی به محل حادثه اعزام شدند و توانستند وضعیت را مهار و آتش‌سوزی را خاموش کنند.

وی تأکید کرد جزئیات و علت دقیق انفجار پس از دریافت گزارش کارشناسان مشخص خواهد شد و از شهروندان خواست از تجمع در اطراف پایگاه خودداری کنند. این مقام لیبیایی همچنین از تحت کنترل بودن کامل اوضاع خبر داد.

در همین حال، برخی حساب‌های محلی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع حمله هوایی ناشناس به مکانی در بنغازی، پرواز سه هواپیما و فعال شدن پدافند هوایی خبر داده بودند؛ اما این گزارش‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده و مقام‌های رسمی نیز چنین ادعاهایی را تأیید نکرده‌اند.

همچنین تاکنون اطلاعات رسمی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارت‌های ناشی از انفجار منتشر نشده است.