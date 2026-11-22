نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس سازمان حشد الشعبی با تاکید بر تداوم برنامه‌های دولت برای تقویت حاکمیت و اقتدار کشور، اعلام کرد که مقابله با فساد و جلوگیری از تعرض به منابع ملی در سراسر عراق با جدیت دنبال خواهد شد.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز یکشنبه در دیدار با فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی آخرین تحولات داخلی و خارجی و راهکارهای تقویت ثبات در این کشور را بررسی کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، اهمیت همکاری برای تقویت ثبات داخلی با هدف پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین درباره برنامه‌های ارتقای توانمندی نیروهای مسلح عراق در شاخه‌ها و یگان‌های مختلف از جمله تشکیلات حشد الشعبی، گفت‌وگو کردند.

الزیدی در این دیدار تاکید کرد که دولت اجرای برنامه‌های خود برای گسترش اقتدار دولت، اجرای قانون، مبارزه با فساد و مقابله با هرگونه تعرض به منابع ملی را در تمامی مناطق عراق ادامه خواهد داد.

این دیدار درحالی انجام شده است که دولت عراق قصد دارد طرح انحصار سلاح در دست دولت را هرچه سریعتر تکمیل کند.