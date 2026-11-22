وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و مداخله به‌موقع، صیانت از سرمایه انسانی کشور را مسئولیتی همگانی خواند و بر گسترش پوشش خدمات مشاوره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، با تأکید بر ضرورت استمرار و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تبدیل این موضوع به دغدغه مجموعه تعلیم و تربیت را از دستاوردهای مهم اقدامات صورت‌گرفته دانست و اظهار کرد: در کنار گفتمان‌سازی و حساس‌سازی مجموعه آموزش‌وپرورش نسبت به آسیب‌های اجتماعی، باید با برنامه‌ریزی منسجم، هدفگذاری مناسب و ترسیم نقشه راه مشخص، زمینه اجرای مؤثر برنامه‌های پیشگیرانه را فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیز به استمرار فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. حتی کنترل روند آسیب‌های اجتماعی نیز مهم محسوب می‌شود و باید با همین نگاه، اقدامات کارشناسی و مستمر را دنبال کنیم.

ضرورت تمرکز بر پیشگیری و مداخله به‌موقع

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اولویت پیشگیری در برنامه‌های نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، تصریح کرد: اگرچه حمایت و درمان دانش‌آموزانی که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند یا آسیب دیده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر است، اما بخش عمده توان و ظرفیت دستگاه‌ها باید به حوزه پیشگیری اختصاص یابد.

کاظمی با اشاره به ضرورت نگاه مسئولانه و دلسوزانه در مواجهه با مسائل دانش‌آموزان، گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید هر دانش‌آموز را فرزند خود بدانیم و با احساس مسئولیت، برای شناسایی به‌موقع، حمایت و پیشگیری از آسیب‌ها تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور، افزود: آسیب‌های اجتماعی از مسائل مهم و تهدیدکننده سرمایه اجتماعی هستند و لازم است همه بخش‌های آموزش‌وپرورش با درک اهمیت این مأموریت، نقش خود را در پیشگیری و کنترل آن‌ها به‌درستی ایفا کنند.

کاظمی در ادامه، بر ضرورت بازنگری و تقویت برنامه‌های نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: لازم است برنامه‌ها متناسب با شرایط و نیازهای موجود بازبینی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش بازطراحی شود.

وی با اشاره به نقش معاونت‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش در تحقق این هدف، اظهار کرد: هر یک از مجموعه‌ها باید متناسب با مأموریت خود، برنامه‌ای مشخص و اثربخش برای مناطق هدف تعریف کنند.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، ورزشی و تربیتی می‌توانند با تمرکز بیشتر و متناسب با نیازهای این مناطق دنبال شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی تأکید کرد و افزود: تشکل‌های دانش‌آموزی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت مشارکت اجتماعی، افزایش نشاط، ایجاد تعلق سازمانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برخوردارند و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام مراقبت اجتماعی قرار گیرد.

وی آشنایی مسئولان و اعضای تشکل‌ها با سامانه نماد، فرایندهای شناسایی و پروتکل‌های مداخله و حمایت را ضروری دانست و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های مشخص برای توسعه نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در این حوزه شد.

تهیه گزارش مدیریتی از عملکرد مناطق

وزیر آموزش‌وپرورش یکی از الزامات مدیریت مؤثر برنامه‌های نماد را برخورداری از اطلاعات دقیق و گزارش‌های مدیریتی دانست و اظهار کرد: باید وضعیت هر یک از مناطق از نظر میزان پوشش فعالیت‌های تشکل‌های دانش‌آموزی، خدمات مشاوره‌ای، برنامه‌های تربیت‌بدنی، فعالیت‌های فرهنگی و سایر اقدامات حمایتی به‌صورت دقیق مشخص شود.

کاظمی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده باید علاوه بر بیان اقدامات، میزان پوشش و عملکرد هر بخش را نیز به تفکیک مناطق نشان دهند تا امکان شناسایی نقاط ضعف، کمبودها و بخش‌های نیازمند حمایت بیشتر فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش پوشش خدمات مشاوره‌ای در مدارس، تصریح کرد: باید با طراحی الگوهای ساختاری متناسب، زمینه توسعه و بهره‌مندی همه مدارس از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت خانه‌های یاریگران زندگی در مدارس، روستاها و سایر محیط‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: می‌توان با توسعه این ظرفیت‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و آگاه‌سازانه و طراحی نمایشگاه‌های سیار در مناطق، زمینه ارتقای آگاهی و مشارکت دانش‌آموزان را فراهم کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، کاظمی خواستار مشارکت جدی همه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه شد و تأکید کرد: صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی، مسئولیتی مشترک است و تحقق اهداف این حوزه به هم‌افزایی، برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.