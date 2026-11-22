شهردار تهران با تأکید بر ضرورت معرفی قهرمانان ملی به نسل جوان، گفت: غلامرضا تختی یکی از گوهرهای ارزشمند و نمادهای ماندگار ایران است که با افتخارآفرینی در عرصه ورزش و منش پهلوانی خود، نامش را در تاریخ این سرزمین جاودانه کرد.

جوان آنلاین: آیین رونمایی از سردیس جهان‌پهلوان غلامرضا تختی در خیابان وحدت اسلامی که با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، امیر حسین زارع، محمد نخودی، امیر محمد یزدانی، پژمان درستکار، جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی کشور و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در این آیین با اشاره به جایگاه ویژه تختی در تاریخ ورزش و فرهنگ ایران، اظهار کرد: تهران در کوچه‌پس‌کوچه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های خود، نمادهای بزرگ ملی و جهانی را به یادگار دارد که یکی از این نمادهای پرافتخار، شهید جهان‌پهلوان غلامرضا تختی است.

وی افزود: تختی در دوران فعالیت ورزشی خود، با افتخارآفرینی و برافراشتن پرچم ایران، برای کشورمان افتخار آفرید و در کنار موفقیت‌های ورزشی، با منش پهلوانی و روحیه نوع‌دوستی خود، در عرصه‌های مختلف از جمله کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله، همواره در کنار مردم بود.

شهردار تهران با بیان اینکه منش پهلوانی تختی او را به چهره‌ای ماندگار در تاریخ ایران تبدیل کرده است، ادامه داد: بنای جدی مدیریت شهری این است که چنین گوهرها و نمادهایی را برای امروز و آینده بازنمایی کند تا نسل امروز بداند میراث‌دار چه عظمت و بزرگی است و چه قله‌های افتخاری را باید فتح کند.

زاکانی با اشاره به محل نصب سردیس جهان‌پهلوان تختی، گفت: این سردیس در محله زندگی تختی و در جوار باشگاهی نصب شده است که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، افتخارآفرینان کشتی ایران را در خود پرورش داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این یادمان به‌ عنوان میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده باقی بماند و مورد توجه و استفاده مردم قرار گیرد.