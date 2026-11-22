وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین آماده‌سازی‌شده به مردم، به‌ویژه در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، در راستای عمل به تعهدات قانون برنامه هفتم تاکید کرد.

جوان آنلاین: فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرح‌های مسکن، با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند تأمین و واگذاری زمین، اظهار کرد: اگر در برخی استان‌ها به دلیل نبود زمین مناسب، امکان تأمین زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت وجود ندارد، باید این موضوع اعلام شود و قانون نباید بدون پاسخ بماند. برای این شهرها می‌توان از ظرفیت شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت در استان، برای تأمین زمین و واگذاری آن به مردم استفاده کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین، گفت: تعداد واگذاری‌ها روندی رو به رشد داشته و عملکرد این بخش نسبت به دو سال گذشته قابل مقایسه نیست، اما همچنان با تکالیف قانونی فاصله داریم و باید با جدیت بیشتری در این حوزه عمل کنیم.

صادق با تأکید بر ظرفیت شهرهای کوچک و میانی برای پاسخگویی به نیاز مسکن مردم، افزود: با در نظر گرفتن کل جمعیت و نیاز موجود، می‌توان از ظرفیت زمین‌های روستایی و همچنین شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده کرد و بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه زمین و مسکن را برطرف ساخت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر سکونت دارند و تأمین زمین و مسکن برای این افراد می‌تواند حجم قابل توجهی از نیاز مسکن کشور را پاسخ دهد.

وی همچنین بر ضرورت ورود جدی‌تر به موضوع تأمین زمین در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت تأکید کرد و گفت: بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، در بحث آمایش سرزمین بر شهرهای کوچک و میانی و همچنین شهرهای ساحلی و مرزی تأکید دارد.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: حتی خرید زمین مرغوب در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت نیز می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تری مشکل مسکن مردم را حل کند و موجب کاهش هزینه‌ها شود؛ بنابراین، این موضوع باید به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین زمین مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه همچنین بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین‌های آماده‌سازی‌شده به مردم، به‌ویژه در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت تأکید شد.

در همین راستا اعلام شد تاکنون زمین مورد نیاز برای بیش از ۱۵۰ هزار واحد در سامانه تأمین و ثبت شده است که این میزان همچنان در حال افزایش است و بخشی از اراضی تأمین‌شده نیز در حال ثبت در سامانه قرار دارد.