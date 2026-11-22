عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با متهم کردن عربستان به هدف قرار دادن زیرساخت‌های مرتبط با زندگی روزمره شهروندان یمنی، این حملات را تلاشی برای ایجاد بحران داخلی، تشدید فشارهای معیشتی و برهم زدن ثبات این کشور دانست.

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: تجاوزات پیاپی عربستان، تأسیسات غیرنظامی و مسکونی در صنعا را هدف قرار می‌دهد و امکانات و زیرساخت‌هایی را که ارتباط مستقیمی با زندگی و معیشت شهروندان یمنی دارند، مورد حمله قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، وی در ادامه افزود: این حملات با هدف ایجاد بحران داخلی و در تنگنا قرار دادن شهروندان یمنی جهت تأمین نان و معیشت روزانه خود صورت می‌گیرد و از نگاهی خصمانه به همه مردم یمن سرچشمه می‌گیرد.

الفرح همچنین اظهار کرد: این هدف قرار دادن‌ها بیانگر ناتوانی دشمن در تحقق اهداف خود در جبهه‌های نبرد است و تلاشی برای انتقال فشارها به حوزه انسانی و معیشتی به شمار می‌رود و این اقدامات با هدف ایجاد شکاف در جبهه داخلی، شعله‌ور کردن ناآرامی‌ها، دوچندان کردن درد و رنج مردم یمن و مجازات آن به دلیل نپذیرفتن تسلیم و سرسپردگی انجام می‌شود.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین تأکید کرد: اقدامات جنایتکارانه دشمن چیزی جز افزایش پایداری ملت یمن و تقویت باور آنها به ادامه مسیر مقابله را در پی نخواهد داشت و این مسیر تا زمان توقف تجاوزات و رفع محاصره ادامه خواهد یافت.

وی در پایان تصریح کرد: این جنایت‌ها بدون پاسخ در عمق سرزمین دشمن باقی نخواهند ماند.