جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: تجاوزات پیاپی عربستان، تأسیسات غیرنظامی و مسکونی در صنعا را هدف قرار میدهد و امکانات و زیرساختهایی را که ارتباط مستقیمی با زندگی و معیشت شهروندان یمنی دارند، مورد حمله قرار میدهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، وی در ادامه افزود: این حملات با هدف ایجاد بحران داخلی و در تنگنا قرار دادن شهروندان یمنی جهت تأمین نان و معیشت روزانه خود صورت میگیرد و از نگاهی خصمانه به همه مردم یمن سرچشمه میگیرد.
الفرح همچنین اظهار کرد: این هدف قرار دادنها بیانگر ناتوانی دشمن در تحقق اهداف خود در جبهههای نبرد است و تلاشی برای انتقال فشارها به حوزه انسانی و معیشتی به شمار میرود و این اقدامات با هدف ایجاد شکاف در جبهه داخلی، شعلهور کردن ناآرامیها، دوچندان کردن درد و رنج مردم یمن و مجازات آن به دلیل نپذیرفتن تسلیم و سرسپردگی انجام میشود.
این عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین تأکید کرد: اقدامات جنایتکارانه دشمن چیزی جز افزایش پایداری ملت یمن و تقویت باور آنها به ادامه مسیر مقابله را در پی نخواهد داشت و این مسیر تا زمان توقف تجاوزات و رفع محاصره ادامه خواهد یافت.
وی در پایان تصریح کرد: این جنایتها بدون پاسخ در عمق سرزمین دشمن باقی نخواهند ماند.