جوان آنلاین: جمهوری‌خواهان سنا با دو نامزد دولت ترامپ برای پست‌های کلیدی در پنتاگون مخالفند.

به نوشته این روزنامه تائید دو نامزد مدنظر دولت ترامپ با موانعی در مجلس سنای آمریکا روبرو شده است.

واشنگتن پست نوشت که جمهوری‌خواهان سنا آماده‌اند تا دستکم دو تن از نامزدهای مورد نظر دولت ترامپ را برای دو نقش مهم در پنتاگون رد کنند؛ وضعیتی که به اختلافات شدید در حزب جمهوری‌خواه منجر می شود.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، آستین دامر و الکس ولز-گرین بیش از یک سال پیش برای تصدی پست مدیر راهبردی، برنامه‌ها و قابلیت‌های دفتر سیاست پنتاگون و معاون مدیر این دفتر نامزد شدند.

اما به گفته منابع آگاه، با وجود ماه‌ها لابی‌گری دولت ترامپ، هیچ‌ یک آرای کافی برای پیشبرد صلاحیت در سنا را بدست نیاورده اند.

به نوشته واشنگتن پست با توجه به پیروزی اکثریت دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای و آغاز به کار کنگره تحت کنترل این حزب در ماه ژانویه (بهمن ۱۴۰۴)، بعید است دامر و ولز-گرین حمایت لازم را به دست آورند.

واشنگتن پست یادآور شده است: باتوجه به ۶ هفته باقیمانده از عمر کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه، عدم تائید دو نامزد مورد نظر ترامپ، یکی دیگر از موانعی است که رئیس‌جمهوری آمریکا در تصویب بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری با آن روبرو شده است.

به همین دلیل مقامات ارشد پنتاگون از جمهوری‌خواهان خواسته‌اند از زمان باقی‌مانده در قدرت برای تصویب بودجه دفاعی ۳۵۰ میلیارد دلاری از طریق یک فرآیند حزبی که نیازی به حمایت دموکرات‌ها ندارد، استفاده کنند.

اما حزب جمهوری‌خواه چنین مبلغ هنگفتی را واقع‌بینانه نمی‌داند. جان تون سناتور جمهوری‌خواه و رهبر اکثریت سنا، در این خصوص به خبرنگاران گفت که نخست تلاش خواهد کرد لایحه بودجه دفاعی دو حزبی را با همکاری دموکرات‌ها تصویب کند.

واشنگتن می‌نویسد: دلیل مخالفت سنا با دامر و ولز-گرین به خروج نیروهای آمریکایی از رومانی باز می‌گردد؛ زمانی که این دو نفر در استقرار نیروهای نظامی آمریکا در اروپا مشارکت داشتند. پس از خروج نیروها جمهوری خواهان تندرو و حامیان تقویت توان دفاعی آمریکا با این اقدام به شدت مخالفت و به آن اعتراض کردند.

کارکنان دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون معتقدند که مقامات کشورهای بالتیک هم مرز با روسیه، با این دو نامزد مخالفند و آنها را تاحدودی مسئول این بن‌بست می‌دانند.

اولویت پنتاگون، دریافت صلاحیت دو نامزد معرفی شده وزیر نیروی دریایی و ریاست ستاد نیروی زمینی است

واشنگتن پست در ادامه به معرفی هانگ کائو نامزد وزارت نیروی دریایی و ژنرال کریس لانوه نامزد رئیس ستاد نیروی زمینی پرداخته است.

این روزنامه یادآوری کرده است: با وجود اولویت پنتاگون برای دریافت تائید صلاحیت این دو تن، کائو در جلسه استماع هفته گذشته اظهاراتی بر زبان آورد که انتقادهای بسیاری در پی داشت. اظهارات کائو به ویژه در مورد جایگزین کردن منجنیق‌های الکترومغناطیسی ناوهای هواپیمابر با سامانه‌های قدیمی‌تر که می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد، به مذاق هیچ یک از سناتورهای دو حزبی خوش نیامد.

پیت هگست وزیر جنگ در مورد انتخاب لانوه به جای ژنرال رندی جورج تاکنون توضیحی ارائه نکرده است. اما گفته می‌شود لانوه از جورج پیش از برکناری خواسته بود تحقیقات در مورد پرواز دو خلبان یک هلیکوپتر بر فراز منزل مسکونی یک خواننده موسیقی که جنجال بپا کرده بود را متوقف کند. در نهایت هم به دلیل متوقف نشدن این تحقیقات، هگست او را کنار گذاشت.

حالا مقامات کنونی و سابق می‌گویند برخی از جمهوری‌خواهان در محافل خصوصی با نامزدی لانوه مخالفت کرده‌اند.

علاوه بر این دو وزارتخانه که همچنان بدون وزیر اداره می‌شوند، وزارت ارتش نیز از زمان برکناری دن دریسکول توسط هگست، بدون رهبر اداره می‌شود و هنوز دولت ترامپ نامزدی برای این وزارتخانه معرفی نکرده است.