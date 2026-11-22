شاخص کل بورس با رشد ۶۴ هزار و ۳۷۴ واحدی به ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز بیش از ۴۲ هزار واحد افزایش یافت.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ با افزایش ۶۴٬۳۷۳٫۹۳ واحدی، معادل ۰٫۷۸ درصد، به ۸٬۳۲۷٬۰۸۷٫۵۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۴۲٬۷۱۵٫۳۳ واحد، معادل ۱٫۷۵ درصد، افزایش یافت و در سطح ۲٬۴۸۸٬۴۹۹٫۰۲ واحد قرار گرفت.

به گزارش مهر، تابلوی بورس تهران در ساعت ۱۳:۳۰:۰۹ وضعیت بازار را «بسته» نشان داد. بر پایه اطلاعات قیمت در ساعت ۱۳:۲۹:۴۲، ارزش بازار به ۲۴۱٬۲۶۱٬۶۵۳٫۲۵۴ میلیارد ریال رسید. در این روز ۸۶۴٬۳۰۴ معامله به ارزش ۴۵۲٬۲۶۰٫۷۵۴ میلیارد ریال انجام شد و حجم معاملات ۶۱٫۱۷۱ میلیارد واحد بود.

بر اساس داده‌های منتشرشده در ساعت ۱۳:۲۵، کمترین و بیشترین مقدار شاخص کل بورس به‌ترتیب ۸٬۲۷۹٬۱۷۹٫۲۴ و ۸٬۳۴۱٬۳۲۳٫۶۴ واحد بود. شاخص کل هم‌وزن نیز از کف ۲٬۴۷۶٬۵۱۴٫۱۷ واحد تا سقف ۲٬۴۸۸٬۴۹۹٫۰۲ واحد نوسان کرد و در همان سقف ایستاد.

شاخص قیمت وزنی‌ـ‌ارزشی با رشد ۱۰٬۶۲۵٫۷۵ واحدی، معادل ۰٫۷۸ درصد، به ۱٬۳۷۴٬۴۹۴٫۴۸ واحد رسید و کمترین و بیشترین مقدار آن به‌ترتیب ۱٬۳۶۶٬۵۸۶٫۵۸ و ۱٬۳۷۶٬۸۴۴٫۳۳ واحد بود. شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۱۹٬۹۵۹٫۱۵ واحدی، معادل ۱٫۷۵ درصد، در سطح ۱٬۱۶۲٬۷۷۴٫۹۳ واحد قرار گرفت. این شاخص بین ۱٬۱۵۷٬۱۷۴٫۸۹ و ۱٬۱۶۲٬۷۷۴٫۹۳ واحد نوسان کرد.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۴۲٬۵۵۸٫۴ واحدی، معادل ۰٫۴۲ درصد، به ۱۰٬۲۶۸٬۴۵۷٫۳ واحد رسید و در محدوده ۱۰٬۲۲۹٬۱۹۷ تا ۱۰٬۲۹۹٬۳۰۲٫۲ واحد قرار داشت. شاخص بازار اول با رشد ۱۲٬۰۳۵٫۲۴ واحدی، معادل ۰٫۱۸ درصد، به ۶٬۷۲۰٬۷۸۶٫۲۹ واحد رسید و کمترین و بیشترین مقدار آن به‌ترتیب ۶٬۶۹۳٬۷۹۳٫۳ و ۶٬۷۴۱٬۴۵۳٫۱۹ واحد بود. شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۳۱۸٬۴۵۸٫۵ واحدی، معادل ۲٫۱۷ درصد، به ۱۵٬۰۲۶٬۹۲۸ واحد رسید و بین ۱۴٬۸۸۱٬۳۱۹ و ۱۵٬۰۲۶٬۹۲۸ واحد نوسان کرد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، «فملی» با قیمت پایانی ۲۵٬۴۰۰ ریال، ۳۸٬۲۷۰٫۶ واحد از شاخص کاست و بیشترین اثر منفی را ثبت کرد. در مقابل، «فولاد» با قیمت پایانی ۴٬۹۸۰ ریال و اثر مثبت ۸٬۶۸۲٫۳۳ واحدی، بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص داشت.

پس از فولاد، «تابان» با قیمت پایانی ۲۶٬۹۸۰ ریال، ۵٬۱۷۷٫۳ واحد و «وبملت» با قیمت پایانی ۱٬۴۸۲ ریال، ۵٬۰۱۹٫۴۳ واحد به شاخص افزودند. اثر مثبت «وغدیر» با قیمت پایانی ۲۴٬۳۱۰ ریال، ۴٬۹۹۵٫۰۶ واحد بود. «پارسان» با قیمت پایانی ۴۲٬۶۱۰ ریال، ۴٬۴۴۵٫۲۳ واحد و «تاپیکو» با قیمت پایانی ۴۷٬۷۲۰ ریال، ۴٬۳۰۹٫۰۷ واحد بر شاخص اثر مثبت گذاشتند.

نماد «فملی» متعلق به ملی صنایع مس ایران، ۸۸٬۳۷۷ معامله به حجم ۱٫۵۵۱ میلیارد و ارزش ۳۹٬۳۹۳٫۲۴ میلیارد ریال ثبت کرد. قیمت پایانی این نماد با افت ۲٫۹۴ درصدی به ۲۵٬۴۰۰ ریال و آخرین قیمت آن با کاهش ۲٫۹۸ درصدی به ۲۵٬۳۹۰ ریال رسید. معاملات این نماد در محدوده ۲۵٬۳۹۰ تا ۲۵٬۷۸۰ ریال انجام شد.

در نماد «تاصیکو»، متعلق به سرمایه‌گذاری صدرتأمین، ۲۷٬۵۴۴ معامله به حجم ۲۰۳٫۷۸۹ میلیون و ارزش ۶٬۹۰۱٫۳۴۹ میلیارد ریال انجام شد. قیمت پایانی با کاهش ۲٫۷۳ درصدی به ۳۳٬۸۷۰ ریال رسید و آخرین قیمت با افت ۲٫۹۹ درصدی، ۳۳٬۷۸۰ ریال بود. کمترین و بیشترین قیمت این نماد به‌ترتیب ۳۳٬۷۸۰ و ۳۴٬۹۶۰ ریال ثبت شد.

نماد «شبریز»، متعلق به پتروشیمی تبریز، ۲۷٬۴۲۸ معامله به حجم ۷٫۶۷۹ میلیون و ارزش ۷۷۶٫۸۵۶ میلیارد ریال داشت. قیمت پایانی و آخرین قیمت این نماد هر دو با رشد ۲٫۹۹ درصدی به ۱۰۱٬۱۶۰ ریال رسیدند. کمترین و بیشترین قیمت معاملات نیز هر دو ۱۰۱٬۱۶۰ ریال بود.

در نماد «فولاد»، متعلق به فولاد مبارکه اصفهان، ۲۱٬۲۱۱ معامله به حجم ۱٫۷ میلیارد و ارزش ۸٬۴۷۳٫۷۹۵ میلیارد ریال انجام شد. قیمت پایانی با رشد ۲٫۶۸ درصدی به ۴٬۹۸۰ ریال و آخرین قیمت با افزایش ۲٫۸۹ درصدی به ۴٬۹۹۰ ریال رسید. معاملات این نماد بین ۴٬۹۰۰ و ۴٬۹۹۰ ریال انجام شد.

در نماد «شپنا»، متعلق به پالایش نفت اصفهان، ۱۸٬۱۲۴ معامله به حجم ۳۳۲٫۰۸۳ میلیون و ارزش ۴٬۴۰۷٫۹۳۳ میلیارد ریال ثبت شد. قیمت پایانی با رشد ۱٫۲۲ درصدی به ۱۳٬۲۷۰ ریال رسید، اما آخرین قیمت با افت ۰٫۳۸ درصدی، ۱۳٬۰۶۰ ریال بود. کمترین و بیشترین قیمت این نماد به‌ترتیب ۱۲٬۹۴۰ و ۱۳٬۵۰۰ ریال ثبت شد.

نماد «شتران»، متعلق به پالایش نفت تهران، ۱۷٬۳۹۵ معامله به حجم ۶۳۱٫۷۲ میلیون و ارزش ۴٬۵۰۰٫۶۳۶ میلیارد ریال داشت. قیمت پایانی این نماد با افزایش ۰٫۲۸ درصدی به ۷٬۱۲۰ ریال رسید و آخرین قیمت آن با کاهش ۱٫۴۱ درصدی، ۷٬۰۰۰ ریال بود. دامنه قیمت معاملات از ۶٬۸۹۰ تا ۷٬۳۱۰ ریال بود.

در نماد «تابان»، متعلق به گروه پتروشیمی تابان فردا، ۱۷٬۱۵۷ معامله به حجم ۱۷۷٫۳۸۹ میلیون و ارزش ۴٬۷۸۶٫۶۶۳ میلیارد ریال انجام شد. قیمت پایانی با رشد ۱٫۸۹ درصدی به ۲۶٬۹۸۰ ریال و آخرین قیمت با افزایش ۲٫۹۵ درصدی به ۲۷٬۲۶۰ ریال رسید. کمترین و بیشترین قیمت ثبت‌شده نیز به‌ترتیب ۲۶٬۵۰۰ و ۲۷٬۲۷۰ ریال بود.

شاخص کل فرابورس به ۷۳٬۱۷۵٫۰۷ واحد رسید

شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۱٬۲۱۲٫۰۷ واحدی، معادل ۱٫۶۸ درصد، به ۷۳٬۱۷۵٫۰۷ واحد رسید و بین ۷۲٬۷۸۸٫۱۲ و ۷۳٬۱۸۴٫۲۷ واحد نوسان کرد. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۷٬۹۳۴٫۴۴ واحدی، معادل ۱٫۷۲ درصد، در سطح ۴۶۹٬۰۴۱٫۷۳ واحد قرار گرفت و کمترین و بیشترین مقدار آن به‌ترتیب ۴۶۷٬۲۲۵٫۲۴ و ۴۶۹٬۱۳۳٫۷۴ واحد بود.

تابلوی فرابورس نیز در ساعت ۱۳:۳۰:۰۹ وضعیت بازار را «بسته» نشان داد. بر پایه اطلاعات قیمت در ساعت ۱۳:۲۹:۴۸، ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس به ۴۰٬۹۲۷٬۰۴۷٫۳۱۱ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۹٬۱۷۹٬۲۹۲٫۴۸ میلیارد ریال رسید. در فرابورس ۵۸۸٬۰۹۱ معامله به ارزش ۲٬۹۵۱٬۴۳۶٫۴۱۵ میلیارد ریال انجام شد و حجم معاملات ۲۰٫۸۸۹ میلیارد واحد بود.

داده‌های شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن و دو شاخص قیمت فرابورس در ساعت ۱۳:۲۵ منتشر شد. شاخص قیمت فرابورس با افزایش ۲۳۴٫۶۵ واحدی، معادل ۱٫۶۸ درصد، به ۱۴٬۱۶۶٫۶۹ واحد رسید و بین ۱۴٬۰۹۱٫۷۸ و ۱۴٬۱۶۸٫۴۸ واحد نوسان کرد. شاخص قیمت هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۲٬۰۴۶٫۴۹ واحدی، معادل ۱٫۷۲ درصد، به ۱۲۰٬۹۷۷٫۸۸ واحد رسید و کمترین و بیشترین مقدار آن به‌ترتیب ۱۲۰٬۵۰۹٫۳۶ و ۱۲۱٬۰۰۱٫۶۱ واحد بود.

بر اساس داده‌های منتشرشده در ساعت ۱۳:۱۵، شاخص بازار اول فرابورس با افزایش ۵۲۰٫۴۱ واحدی، معادل ۱٫۶۱ درصد، به ۳۲٬۸۶۱٫۸۱ واحد رسید و در محدوده ۳۲٬۸۶۱٫۸۱ تا ۳۲٬۹۳۷٫۸۸ واحد نوسان کرد. شاخص بازار دوم نیز با رشد ۴۴۴٫۳۷ واحدی، معادل ۱٫۶۹ درصد، در سطح ۲۶٬۶۶۵٫۶۹ واحد قرار گرفت و کمترین و بیشترین مقدار آن به‌ترتیب ۲۶٬۵۶۰٫۶۸ و ۲۶٬۶۶۷٫۳۹ واحد ثبت شد.