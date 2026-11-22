جوان آنلاین: سردار «محمد کرمی»، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسیج یعنی حضور بهترین و با نشاط‌ترین و با ایمان‌ترین نیروهای عظیم ملت در میدان‌هایی که برای منافع ملی و برای اهداف والا، کشورمان به آنها نیاز دارد.»

امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره)

صدور فرمان تاریخی رهبر فقید و بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی، در حساس‌ترین برهه از دوران مبارزه و جهاد ملت شهیدپرور، به‌پاخاسته، انقلابی و ولایتمدار علیه ظلم و جور طاغوت و قدرت‌های سلطه‌گر شرق و غرب، معجزه‌ای عظیم و جلوه‌ای بارز از الطاف بی‌کران الهی و از ماندگارترین برکات انقلاب و حقیقتاً باقیات‌الصالحات بی‌بدیل آن رهبر حکیم و فرزانه برای مردم خداجوی و از بزرگترین دستاوردهای شگرف و تأثیرگذار انقلاب شکوهمند اسلامی، در حوزه‌های گوناگون، به‌ویژه در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نیز در پشتیبانی بی‌نظیر و حفاظت، و رشد و بالندگی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بسیج، یک جریان زلال و اصیل مکتبی و انقلابی است که با دانش و عقلانیت، آگاهانه در صحنه‌های ادای تکلیف و تعهد، استوار و سرافراز ایستاده و همواره حیات طیبه و تداوم حرکت پرشتاب انقلاب در پیمودن قله‌های افتخارآفرین پیشرفت و سربلندی کشور را تضمین نموده است.

روحیه و فرهنگ بسیج در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم ائتلاف اهریمنی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و اذناب و دست‌نشاندگان فرومایه آنان، همانند دوران درخشان دفاع مقدس ۸ ساله، بار دیگر جلوه‌ای بدیع از عزم و اراده ملت بصیر و خداجوی را در جای‌جای میهن اسلامی در برابر دیدگان جهانیان نمایان و متبلور ساخت و نشان داد که امروز نیز همچون همیشه، چاره و علاج زیاده‌خواهی‌های ددمنشانه جنایتکاران متجاوز به کشور و ملت مبعوث‌شده ایران سربلند، همانا روحیه، تفکر و عمل بسیجی است که تأسی به آن، چون سدی پولادین، شالوده اصلی و خط مقدم دفاع و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیت ملی و استقلال کشور بوده، ضامن تاب‌آوری و شکست‌ناپذیری کشور، ملت، مسئولین نظام و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در برابر همه خباثت‌ها و تهدیدهای دشمنان زبون در همه عرصه‌ها و میدان‌ها است.

بسیج در حافظه تاریخی این سرزمین و در اذهان ملت شریف ایران، همواره منشأ خیر و برکت و خدمت بی‌منت در حوادث، بحران‌ها و بزنگاه‌های خطر و سرنوشت‌ساز بوده، برای همیشه تاریخ، در تار و پود این سرزمین مقدس، ماندگار است و بستری مطمئن برای رشد و بالندگی جوانان متعهد، پرشور و مسئولیت‌پذیر ایران قوی و سربلند در تمامی نسل‌ها و عصرها خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های تمامی فرماندهان و رزمندگان بسیجی شهید دوران دفاع مقدس ۸ ساله، امنیت پایدار، محور مقاومت، خصوصاً جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به یکایک بسیجیان مخلص و شجاع، خانواده‌های معظم و عزیز شهدا، جانبازان و ایثارگران و آحاد رزمندگان جان‌برکف و ملت مبعوث‌شده ایران مقتدر، تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی، سربلندی و دوام توفیقات همگان را در استمرار راه نورانی شهدا، تحت توجهات خاصه حضرت بقیه‌الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) از درگاه خداوند متعال آرزومندم.»