جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهرک سوسنووی بور در منطقه خارکیف را به دست گرفته‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، نیروهای گروه شمال در جریان عملیات فعال، این شهرک را تصرف کرده و در محور عملیاتی خود بیش از ۱۲۰ نیروی اوکراینی، سه خودرو و یک ایستگاه جنگ الکترونیک را منهدم کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام ۷۹۲ پهپاد اوکراینی و چهار بمب هدایت‌شونده خبر داد.

در ادامه این بیانیه آمده است نیروهای روسیه در محورهای شرق، جنوب، غرب و مرکز نیز پیشروی کرده و مواضع و تجهیزات نیروهای اوکراینی را در مناطق خارکیف، زاپوریژیا، دنیپروپتروفسک و دونتسک هدف قرار داده‌اند. روسیه مجموع تلفات نیروهای اوکراینی در این محورهای عملیاتی را صدها نفر اعلام کرد.

همچنین ارتش روسیه اعلام کرد زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین، انبارهای تسلیحات و مهمات، مراکز تولید و نگهداری پهپادها و شناورهای بدون سرنشین را هدف قرار داده و یک پرتابگر موشک ساحلی «نپتون» را منهدم کرده است.