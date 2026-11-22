وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۲ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۶ شهید، شامل ۴ شهید جدید و دو شهیدی که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، به بیمارستان‌های غزه منتقل شده و ۳۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۷۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ هزار و ۹۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۵۱ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۲ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ نفر رسیده است.