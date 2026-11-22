جوان آنلاین: مفهوم «بسیج» در بطن خود، فراتر از هر نوع سازماندهی نظامی، معنای آمادگی همگانی برای صیانت از ارزش‌ها را در بر دارد. در این میان، نقش زنان از حمایت‌های پشتیبان در جبهه‌ها به یکی از حیاتی‌ترین لایه‌های مقاومت اجتماعی تغییر یافته است. امروز، زن نه تنها در مدیریت بحران‌های عاطفی و خانوادگی، بلکه در عرصه پایداری فرهنگی و مقابله با تهاجم روایت‌های بیگانه، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بسیج آگاهی و حفظ هویت ملی شناخته می‌شود.

اگر در سال‌های نخست انقلاب و دوران دفاع‌مقدس، حضور زنان در پشتیبانی عملیاتی جبهه معنا می‌یافت، امروز در عصر جنگ روایت‌ها، این نقش وارد عرصه‌ای پیچیده‌تر و استراتژیک‌تر شده است. در دنیای مدرن که مرز‌های جغرافیایی با امواج رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در هم شکسته شده، زنان از مدافعان خط مقدم فیزیکی به سنگربانان خط مقدم ذهن‌ها تبدیل شده‌اند. امروزه وقتی جنگ به متن زندگی از جمله خانه و مدرسه و... وارد می‌شود، زن دیگر صرفاً ناظر یا پشتیبان جنگ نیست، بلکه به‌طور مستقیم وارد عرصه دفاع از انقلاب در قالب دانش، سواد رسانه‌ای و مدیریت هوشمندانه در پی حفظ اصالت هویت ملی می‌شود. این، یعنی همان مأموریتی که در آن، روایت درست از خانواده، فرهنگ و ارزش‌ها، بزرگ‌ترین سلاح در برابر تهاجم نرم و نفوذ فرهنگی است.

تاریخ پایداری جوامع، همواره با حضور کنشگرانه زنان گره خورده است. امروز هم حضور پرشور زنان در اجتماعات شبانه به همراه خانواده نشان می‌دهد زن را از حاشیه به متن جامعه کشانده است، اما امروز، معنای حضور زن در عرصه‌های اجتماعی، با تغییر ماهیت چالش‌ها، وارد فصلی نو شده است.

اگر در گذشته، نقش زنان در سنگر‌های دفاع، ستون اصلی مقاومت فیزیکی بود، در عصر گذار اطلاعاتی، این نقش به سمت مقاومت فکری و رسانه‌ای سوق یافته است. در واقع، مفهوم زن بسیجی امروز، در گرو قدرت آنها در مدیریت روایت‌ها، حفظ پیوند عاطفی نسل‌ها و مقابله با ابهام‌سازی‌های فرهنگی است مأموریتی که در آن خانه و رسانه، هر دو به سنگر‌های اصلی صیانت از ارزش‌های بنیادین تبدیل شده‌اند.

از پشتیبانی جبهه تا کنشگری اجتماعی

بسیجی بودن زنان امروز تنها در حضور میدانی یا پشتیبانی از دیگران خلاصه نمی‌شود، بخشی از آن در کار‌هایی شکل می‌گیرد که به خانواده‌ها توان تصمیم‌گیری، به محله‌ها ظرفیت تولید و به جامعه امکان ایستادگی در برابر بحران می‌دهد. تجربه زنان در سال‌های انقلاب و دفاع مقدس، با تغییر صورت چالش‌ها پایان نیافته است، بلکه از پشتیبانی جبهه به عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یافته است.

در سال‌های جنگ، حضور زنان در پشتیبانی نیروها، امدادرسانی و حفظ جریان زندگی در پشت جبهه، بخشی از توان جامعه برای عبور از بحران بود. امروز نیز چالش‌ها فقط در میدان‌های نظامی رخ نمی‌دهند. فشار‌های اقتصادی، گسست میان نسل‌ها و گردش سریع روایت‌ها در رسانه‌ها، خانه و مدرسه و محیط کار را به بخش‌هایی از میدان اثرگذاری اجتماعی تبدیل کرده‌اند. در چنین وضعی، نقش زنان را باید در توان آنان برای سازماندهی مشارکت، انتقال تجربه و تقویت سواد رسانه‌ای نیز دید؛ نه فقط در موقعیت‌های رسمی یا تشکیلاتی.

این نگاه، البته زمانی معنا پیدا می‌کند که از کلی‌گویی فاصله بگیریم و به کار و نتیجه آن توجه کنیم. پایداری اجتماعی در عمل، یعنی فراهم‌کردن فرصت مشارکت، پیوند دادن مهارت به درآمد و کمک به حفظ اعتماد و همبستگی در جامعه. فعالیت‌های تولیدی و آموزشی زنان می‌توانند بخشی از این پاسخ باشند، به‌ویژه هنگامی که به نیاز‌های واقعی محله‌ها متصل شوند.

حفظ پیوند‌ها در میدان روایت

در کنار کارآفرینی، حضور زنان در آموزش، رسانه و زندگی روزمره خانواده اهمیت دارد. مواجهه با روایت‌های نادرست یا مبهم، با تکرار شعار‌ها حل نمی‌شود؛ به آگاهی، گفت‌وگوی بین‌نسلی و توان سنجش منابع نیاز دارد. خانه و رسانه هنگامی به عرصه‌های مؤثر صیانت از هویت تبدیل می‌شوند که زنان و مردان، به‌ویژه نسل جوان، امکان پرسشگری و دسترسی به اطلاعات معتبر داشته باشند.

بسیجی بودن زنان را می‌توان آمادگی برای عمل جمعی در همین عرصه‌ها دانست: از حفظ و انتقال مهارت تا ایجاد شغل، از آموزش سواد رسانه‌ای تا تقویت پیوند‌های اجتماعی. پایداری جامعه نه حاصل نقش یک گروه به‌تنهایی، بلکه نتیجه همکاری و توانمندسازی همگانی است؛ زنان در این مسیر، کنشگرانی اثرگذارند.