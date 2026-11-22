در پی تحرکات اسرائیل برای نفوذ بر منابع آبی در مناطقی از سوریه و یک رودخانه مشترک آن با اردن، امان هرگونه تهدید علیه منابع آبی مشترک با دمشق را تهدیدی برای امنیت ملی خود قلمداد کرد.

جوان آنلاین: اردن به منظور مقابله با بحران کم آبی و در راستای یک پروژه ملی در تلاش برای احداث تأسیساتی برای شیرین‌سازی آب دریای سرخ در خلیج عقبه و انتقال آن به امان پایتخت خود و سایر استان‌ها است؛ هدف از این طرح، تأمین سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده است.

این پروژه در حالی کلید زده شده است که تلاش‌ها برای بازنگری در توافق تأمین آب با اسرائیل با ناکامی روبرو بوده و تنش‌های میان امان و تل‌آویو از زمان آغاز جنگ در غزه، اردن را به سمت جستجوی منابع آبی مستقل و پایدار سوق داده است؛ در همین راستا، پادشاه اردن نیز اخیرا، پرونده تأمین آب را در صدر اولویت‌های ملی قرارداد و بر مخالفت با پیونددادن نیازهای آبی شهروندان به فشارهای سیاسی تأکید کرد.

ملک عبدالله دوم پیش‌تر هرگونه تهدید علیه منابع آبی مشترک با سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی کشورش قلمداد کرده بود.

این در حالی است که تحرکات اسرائیل در سوریه و پیشروی به سمت رودخانه "یرموک" در حومه غربی درعا واقع در جنوب سوریه موجب نگرانی امان شده است زیرا این رود میان سوریه و اردن مشترک است و یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های تغذیه‌کننده رود اردن به شمار می‌رود.

در همین حال، منابع محلی در جنوب لبنان از تسلط اسرائیل بر حدود ۱۷ کیلومتر از مجرای رودخانه "لیطانی" خبر داده اند و بر اساس برآوردهای فلسطینی، رژیم صهیونیستی کنترل حدود ۸۵ درصد از منابع آبی کرانه باختری را نیز تصرف کرده است.

این تحرکات نگرانی‌ها از گسترش نفوذ اسرائیل بر منابع آبی، سدها و سرچشمه‌های منطقه را افزایش داده و امنیت ملی اردن و کشورهای همسایه را در برابر چالش‌های روزافزونی قرار داده است، به‌ویژه در شرایطی که پروژه‌های تأمین آب با کندی پیش می‌روند اما تحولات نظامی، جغرافیایی و میدانی با سرعت در حال رقم خوردن است.