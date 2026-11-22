در حالی که نتایج یک نظرسنجی جدید از کاهش دوباره محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارد، رای دهندگان آمریکایی از کنگره جدید تحت کنترل دموکرات ها می خواهند سه موضوع استیضاح وزیر جنگ، رسیدگی به پرونده جفری اپستین و برگزاری جلسات استماع هوش مصنوعی را در دستورکار قرار دهد.

جوان آنلاین: روزنامه یواس‌ای تودی گزارش داد: در نظرسنجی دانشگاه نیوهمشایر، میزان محبوبیت ترامپ به تنها ۲۹ درصد کاهش یافت. این رقم حتی پایین تر از نظرسنجی انجام شده در ماه اکتبر(آبان) است که در پایین ترین سطح در هر دوره ریاست جمهوری اش قرار داشت.

این نظرسنجی نشان داد که محبوبیت ترامپ حتی بین حزبی هایش نیز کاهش یافته است به طوری که فقط ۶۵ درصد از جمهوریخواهان از ترامپ حمایت می کنند. در نظرسنجی ماه نوامبر ۹۳ درصد از جمهوری خواهان گفته بودند عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری را قبول دارند.

در کل مخالفان عملکرد ترامپ در این نظرسنجی به ۷۰ درصد رسید.

این نتایج همچنین نشان داد که ۹۱ درصد از شرکت کنندگان فکر می کنند که ترامپ «بسیار» یا «تا حدی» مسئول شکست حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره است.

بعد از انتخابات ماه نوامبر، جمهوریخواهان در ایالت نیوهمشایر درباره آینده حزب خود دچار اختلاف شده اند. در حالی که ۴۳ درصد ازآن ها فکر می کنند که مقام های ارشد حزب جمهوریخواه همچنان باید از ترامپ پیروی کنند، ۳۹ درصد بر این باورند که آن ها باید مسیر دیگری را برگزینند.

نظرسنجی دانشگاه نیوهمشایر با مشارکت هزار و ۴۷۵ نفر به صورت آنلاین و در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ نوامبر (۲۶-۲۲ آبان) با ضریب خطای مثبت و منفی ۲.۶ درصد انجام شد.

دموکرات ها بعد از مراسم سوگند در ماه ژانویه(بهمن) اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا خواهند داشت. سه چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر درباره انتظارات از دموکرات ها در کنگره آینده گفتند آن ها باید نشست های استماع درباره هوش مصنوعی برگزار کنند.

۷۱ درصد از شرکت کنندگان خواستار برگزاری نشست های اجتماعی در نحوه مدیریت دولت در پرونده جفری اپستین مجرم جنسی شدند و بیش از نیمی از آن ها گفتند که دموکرات ها باید تلاش کنند پیت هگست را استیضاح کنند (۵۶ درصد).

همچنین ۵۵ درصد خواستار برگزاری جلسات استماع برای رسیدگی به منابع مالی ترامپ و خانواده اش شدند.

شرکت کنندگان دراین نظرسنجی همچنین درباره استیضاح ترامپ با فاصله اندکی اختلاف داشتند. ۴۵ درصد از استیضاح ترامپ حمایت و ۴۸ درصد با آن مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن پست به تازگی و همزمان با گمانه زنی ها درباره احتمال برکناری هگست نوشت، جمهوری‌خواهان سنا آماده‌اند تا دستکم دو تن از نامزدهای مورد نظر دولت ترامپ را برای دو نقش مهم در پنتاگون رد کنند؛ وضعیتی که به اختلافات شدید در حزب جمهوری‌خواه منجر خواهد شد.