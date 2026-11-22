پس از ورود دو موشک و یک پهپاد روس به حریم هوایی لهستان و انتقاد تند دولت وروشو، دونالد ترامپ با بی اعتنایی به این عضو ائتلاف ناتو، گفت که روسیه به اشتباه چند موشک کوچک فرود آورده است.

جوان آنلاین: پس از آنکه ورشو از برخورد موشک های روسیه به خاک خود خبر داد، آن را نقض حریم هوایی خود دانست و مسکو را به «اقدام تحریک آمیز» عمدی متهم کرد، ترامپ، با بی‌اعتنایی به هشدار مقامات لهستانی گفت که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، «به اشتباه پهپادها و چند موشک کوچک را در لهستان فرود آورده است.»

این در حالی است که دونالد توسک نخست وزیر لهستان روز جمعه پس از این واقعه، گفت که ورود دو موشک و یک پهپاد با موتور جت به حریم هوایی کشورش احتمالا با هدف همزمانی با رزمایش‌های نظامی اروپایی در همان نزدیکی بوده است؛ رزمایشی که در حدود ۹۵ کیلومتری مرز اوکراین و لهستان برگزار می شد.

ورود موشک و پهپادهای روسی هیچگونه خسارتی در این کشور برجای نگذاشته است.

توسک گفت: «این اتفاق تصادفی به نظر نمی رسد. ما به طور قطع می‌دانیم که آنچه در خاک لهستان سقوط کرد از روسیه آمده بود.» وی سپس به ارزیابی های مارک روته دبیر کل ناتو رجوع کرد که او هم چنین اظهاراتی را تائید کرده بود.

مقامات لهستانی می گویند یکی از موشک‌های فرود آمده در خاک لهستان از نوع کروز Kh-۱۰۱ بوده است.

به نوشته واشنگتن پست، این حادثه جدیدترین مورد از نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو توسط پهپادها و موشک‌های روسی است. پس از این ماجرا، کشورهای اروپایی اعتراض خود را اعلام کردند و روته نیز بر پشتیبانی از تمامیت ارضی لهستان تاکید کرد.

این روزنامه خاطرنشان کرده است: پهپادهای روسیه در طول جنگ با اوکراین، بارها به سمت کشورهای اروپایی در جناح شرقی ناتو منحرف شده و به تنش با غرب دامن زده اند. اما تاکنون، هیچ یک از اعضای ناتو به دنبال استفاده از بند ۵ این ائتلاف نظامی برای دفاع جمعی برنیامده است. متحد ناتو به دنبال استناد به بند دفاع جمعی ناتو در مورد این حوادث نبوده است.

اما ترامپ که به تازگی از نشست شنجن در چین و دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین همتای روس بازگشته است، علاوه بر بی‌اعتنایی به انتقادهای تند اروپاییان، در پستی در پلتفرم «تروث سوشال»، عکسی دو نفره با پوتین منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «دوست من.»