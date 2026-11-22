سخنگوی رسمی وزارت بازرگانی عراق به اخبار منتشر شده درباره خالی شدن انبارهای ذخایر غذایی و کفایت موجودی انبارها برای یکماه، واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: در پی انتشار شایعاتی درباره وضعیت ذخایر راهبردی و امنیت غذایی عراق، سخنگوی وزارت بازرگانی این کشور با رد ادعای خالی شدن انبارها، از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی خواست پیش از انتشار چنین اخباری، اطلاعات را از منابع رسمی پیگیری کنند.

محمد حنون، سخنگوی رسمی وزارت بازرگانی عراق، تصریح کرد: اخبار منتشر شده درباره تخلیه تعدادی از انبارهای این وزارتخانه از سوی برخی نهادهای ذی‌ربط طی روزهای گذشته و همچنین ادعای اینکه موجودی این انبارها تنها برای تأمین نیاز کشور به مدت یک ماه کافی بوده، صحت ندارد.

وی تأکید کرد: مطالب مطرح‌ شده در این شایعه، چه درباره تخلیه انبارها و چه درباره مدت زمان کفایت ذخایر موجود، کاملاً بی‌اساس است و از جمله ادعاهای دروغین و کذب به شمار می‌رود که برخی افراد به آن متوسل می‌شوند.

سخنگوی وزارت بازرگانی عراق همچنین از رسانه‌ها و مدیران صفحات شبکه‌های اجتماعی خواست پیش از انتشار اخبار و اطلاعات مرتبط با امنیت غذایی، صحت آن‌ها را از طریق مجاری رسمی این وزارتخانه بررسی کنند چراکه انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند موجب نگرانی و اضطراب شهروندان شود.