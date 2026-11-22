دولت ترامپ تا آخرین لحظات برای برگزاری نشست سران آمریکا و کره شمالی در جریان سفر اخیر دونالد رئیس‌جمهور آمریکا به آسیا تلاش کرد، اما طرح شروطی از سوی پیونگ‌یانگ مانع تحقق این دیدار شد.

جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی در نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ازسرگیری مذاکرات و برگزاری دیدار میان دو طرف را نادیده گرفته و همزمان به توسعه سریع زرادخانه هسته‌ای کشورش ادامه داده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ تا آخرین لحظات سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به آسیا برای برگزاری نشست سران کره شمالی و آمریکا تلاش کرد، اما این تلاش‌ها پس از مطرح شدن شروطی از سوی پیونگ‌یانگ که پذیرش آنها برای واشنگتن دشوار بود، به نتیجه نرسید.

مقام های آگاه از مذاکرات اعلام کردند که دو طرف امکان برگزاری دیداری حضوری میان رهبران خود را بررسی کردند، اما کره شمالی شروطی را مطرح کرد که از نظر آمریکا قابل قبول نبود. با این حال، ماهیت دقیق این شروط تاکنون تایید نشده است.

در همین راستا، مقام های آمریکایی صدور بیانیه ای برای اعلام رسمی پایان جنگ کره را به عنوان گامی مقدماتی برای برگزاری نشست سران دو کشور بررسی کردند.

همچنین گزینه صدور بیانیه‌ای مطرح شد که بر اساس آن، آمریکا کره شمالی را به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته ای به رسمیت نمی‌شناخت، اما در عین حال خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای این کشور نیز نمی شد.

بر اساس این طرح، واشنگتن در مقابل موافقت پیونگ‌یانگ با چنین رویکردی، خواستار محدود شدن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی می شد.

گشایش یک دفتر رابط به عنوان مقدمه‌ای برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این مذاکرات بود.