جوان آنلاین: مسعود پزشکیان شامگاه شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با منتخبین استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و شوراهای شهر با محوریت «حکمرانی هم‌افزا در حوزه مدیریت بهینه سوخت و انرژی»، با اشاره به اینکه چنانچه اراده کنیم می‌توانیم برای مشکلات جاری کشور راه‌حل بیابیم، اظهار داشت: در مواجهه با مشکلات باید نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و نمی‌توان ناترازی‌ها و کمبودها را نادیده گرفت یا کتمان کرد؛ چراکه مردم آنها را درک می‌کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط و گفت‌وگو با مردم در حکمرانی کشور، موضوعی اساسی و الزام‌آور برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی است، ادامه داد: یکی از راهکارهای اصولی در مدیریت کلان کشور، تبیین و تشریح شرایط پیچیده و سخت کنونی برای اقشار مختلف مردم است؛ چراکه هر فرد می‌تواند یک گام در مسیر اصلاح الگوی مصرف بردارد. چنانچه دست به دست یکدیگر بدهیم، می‌توانیم مشکلات و مسائل جاری کشور را حل کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اثرگذار مردم در برهه‌های مختلف تاریخ ایران یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، این مردم بودند که کشور را مدیریت کردند. اکنون نیز که کشور نیازمند همراهی و همدلی است، بدون شک از مشارکت عمومی بهره‌مند خواهیم شد و هر کس می‌تواند مانند دوران جنگ، به اندازه سهم خود در این عرصه نیز اثرگذار باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مشارکت عمومی اصل اساسی مدیریت بهینه انرژی در کشور است، میانگین مصرف سوخت و انرژی در کشور را سه برابر بیشتر از سایر کشورها اعلام کرد و گفت: مصرف سه‌برابری انرژی در کشورمان موضوعی است که باید اصلاح شود. مصرف صحیح نیز از توصیه‌های مهم اسلام در زمینه پرهیز از اسراف و تبذیر است که رهبر شهید نیز در سخنرانی‌های خود بر آن تأکید داشته‌اند. همه ما می‌توانیم مصرف را متناسب با نیاز کنترل کنیم و این راهبرد نیازمند توجه به اصولی همچون عدالت، روابط بین‌بخشی، مشارکت مردم و آموزش است.

پزشکیان خطاب به اعضای حاضر در این نشست هم‌اندیشی، بر ضرورت مداخله مؤثر نخبگان و جوامع دانشگاهی تأکید کرد و گفت: در مسیر حمایت مستمر از تولید و از طریق اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی، چنانچه هر فردی ایده قابل اجرا و طرح عملی دارد، بدون تکیه صرف بر بخشنامه یا دستورالعمل آن را اجرا کند؛ البته چنانچه برای تسهیل امور به بخشنامه نیاز باشد، آن را ابلاغ خواهیم کرد. در فرایند ارائه طرح‌های قابل اجرا نیز می‌توان از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه مدیریت بهینه انرژی و چگونگی افزایش بهره‌وری سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی الگوبرداری کرد. عمیقاً معتقدم با مدیریت درست می‌توان کسری‌ها را کاهش داد و به‌تدریج انرژی مورد نیاز را ذخیره کرد.

رئیس‌جمهور حمایت از تولید و صنعتگران را از اولویت‌های اساسی دولت برشمرد و تصریح کرد: هیچ‌گاه نباید برق و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع را قطع کرد. صاحبان واحدهای تولیدی نیز باید سوخت و انرژی مورد نیاز خود را به‌درستی مصرف کنند. ضرورت دارد صادرکنندگان در روند فعالیت‌های خود از برق سبز که در بورس عرضه می‌شود، استفاده کنند؛ زیرا برق سهمیه‌ای باید به نیازمندان اختصاص یابد.

پزشکیان ادامه داد: هر یک از مسئولان اجرایی کشور در جایگاهی که قرار دارند، می‌توانند از اختیارات لازم برای مدیریت بهینه مصرف سوخت و انرژی بهره‌مند شوند تا از استمرار زنجیره تولید پشتیبانی کنند. با وجود ناترازی‌ها حاکمیت نباید اجازه دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین فرایندها در این دستگاه‌ها باید به‌درستی اصلاح شود. همچنین چنانچه مدیری وجود دارد که نمی‌تواند مدیریت هزینه‌اثربخش داشته باشد، ضرورت دارد مطابق قوانین و مقررات با وی برخورد شود.نباید هزینه ناتوانی مدیریتی برخی افراد را دولت بپردازد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمنان به دنبال آن هستند که با قطع زنجیره تولید، بیکاری و سایر مسائل و نارضایتی‌ها را در کشور ایجاد کنند، تأکید کرد: با اصلاح الگوی مصرف، ملت ایران خواب آنها را آشفته و دشمنان ناامید خواهند کرد. بهره‌مندی از ظرفیت محله‌ها، بسیج و مسجدمحوری نیز از راهکارهای مؤثر در حوزه اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی است.

پزشکیان با توصیه به اینکه کارمندان در شهرستان‌ها می‌توانند با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در محل کار خود حاضر شوند، تأکید کرد: برخی رفتارهای سازمانی می‌تواند به یک فرهنگ عمومی تبدیل شوند. به عنوان مثال، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری تا محل کار، اقدامی است که علاوه بر مدیریت بهینه انرژی، به سلامت جسم نیز کمک می‌کند. تمامی مسئولان اجرایی چنانچه با ایجاد فضای رقابتی بتوانند سهم مؤثری در مدیریت مصرف سوخت و انرژی داشته باشند، تشویق خواهند شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قرار گرفتن در وضعیت«نه جنگ و نه صلح» زیان‌بار است، افزود: ضرورت دارد هرچه سریع‌تر با عزت و اقتدار از این وضعیت که نوعی بلاتکلیفی است، خارج شویم؛ زیرا کشورمان در جغرافیایی قرار دارد که مملو از سرمایه‌های معدنی و ذخایر به ارزشمندی طلا است. بنابراین، با روشن شدن منطقی تکلیف وضعیت نه جنگ و نه صلح، می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

پزشکیان اعلام کرد: چنانچه مدیریت‌ها در عرصه‌های مختلف حکمرانی مطابق با اصول اساسی باشد، می‌تواند از بروز سوءاستفاده، رانت و قاچاق جلوگیری کند. علاوه بر این با نظارت و راهکارهای دقیق باید جلوی قاچاق سوخت یا عرضه نامتعارف نان و گندم را گرفت؛ زیرا برخی داده‌ها نشان می‌دهد ۶۰ هزار نفر بین ۱۵ تا یک تن نان خریداری کرده‌اند که فراتر از مصرف عادی است و برخی از این افراد، این نان را به مصرف خوراک دام و احشام رسانده‌اند.

رئیس‌جمهور در پایان، خطاب به منتخبین حاضر در نشست هم‌اندیشی پیرامون مدیریت بهینه سوخت و اصلاح الگوی مصرف انرژی، بر برگزاری جلسات مشابه به صورت منطقه‌ای و جغرافیایی در بخش‌های مختلف استان‌ها تأکید کرد و گفت: راهکارها و پیشنهادها متناسب با نیاز هر منطقه احصاء شود تا در جلسه هفته آینده به یک جمع‌بندی منطقی دست یابیم.

در ابتدای این نشست نیز دکتر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سخنانی با تشریح وضعیت جاری کشور بر ضرورت مدیریت انرژی و سوخت تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد تمامی صاحبان فرایندها با ارائه راهکارهای عملیاتی در زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید، به واسطه مدیریت بهینه انرژی اقدام کنند. امسال در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و در این شرایط می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم که حکمرانی هم‌افزا داشته باشیم.

در بخش دیگری از این نشست، تعدادی از استانداران، بخشداران، دهیاران و سایر اعضای حاضر، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه خود، دیدگاه‌های مشورتی و راهکارهای پیشنهادی گوناگونی را در زمینه مدیریت بهینه انرژی تشریح کردند.