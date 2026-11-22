تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران با شکست مقابل چین از راهیابی به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان بازماند.

جوان آنلاین: رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان از شنبه ۳۰ آبان آغاز شده است و تا هفتم آذر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در نخستین مسابقه خود مقابل ایتالیا به میدان رفت و با پیروزی به یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

تیم ایران در این مرحله برابر چین قرار گرفت و با شکست سه بر صفر از صعود به نیمه‌نهایی و ادامه رقابت‌های تیمی بازماند.

نتایج دیدارهای تیم ایران به شرح زیر است:

ایران ۳ - صفر ایتالیا

بنیامین فرجی ۳ - صفر فرانچسکو ترویزان

۱۱ - ۹، ۱۱ - ۸ و ۱۱ - ۹

محمد حبیبی ۳ - ۲ دانیلو فاسو

۱۱ - ۷، ۱۱ - ۸، ۷ - ۱۱، ۱۰ - ۱۲ و ۱۱ - ۸

عرشیا لرستانی ۳ - ۱ جولیو کامپانیا

۱۱ - ۵، ۱۱ - ۵، ۳ - ۱۱ و ۱۱ - ۴

ایران صفر - ۳ چین

محمد حبیبی صفر - ۳ ون رویبو

۸ - ۱۱، ۲ - ۱۱ و ۱۳ - ۱۵

بنیامین فرجی ۲ - ۳ لی هچن

۱۱ - ۹، ۱۰ - ۱۲، ۱۱ - ۵، ۶ - ۱۱ و ۴ - ۱۱

عرشیا لرستانی صفر - ۳ ژو گوانهونگ

۹ - ۱۱، ۳- ۱۱ و ۶ - ۱۱