جوان آنلاین: رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان از شنبه ۳۰ آبان آغاز شده است و تا هفتم آذر ادامه خواهد داشت.
تیم ملی تنیس روی میز ایران در نخستین مسابقه خود مقابل ایتالیا به میدان رفت و با پیروزی به یکچهارم نهایی صعود کرد.
تیم ایران در این مرحله برابر چین قرار گرفت و با شکست سه بر صفر از صعود به نیمهنهایی و ادامه رقابتهای تیمی بازماند.
نتایج دیدارهای تیم ایران به شرح زیر است:
ایران ۳ - صفر ایتالیا
بنیامین فرجی ۳ - صفر فرانچسکو ترویزان
۱۱ - ۹، ۱۱ - ۸ و ۱۱ - ۹
محمد حبیبی ۳ - ۲ دانیلو فاسو
۱۱ - ۷، ۱۱ - ۸، ۷ - ۱۱، ۱۰ - ۱۲ و ۱۱ - ۸
عرشیا لرستانی ۳ - ۱ جولیو کامپانیا
۱۱ - ۵، ۱۱ - ۵، ۳ - ۱۱ و ۱۱ - ۴
ایران صفر - ۳ چین
محمد حبیبی صفر - ۳ ون رویبو
۸ - ۱۱، ۲ - ۱۱ و ۱۳ - ۱۵
بنیامین فرجی ۲ - ۳ لی هچن
۱۱ - ۹، ۱۰ - ۱۲، ۱۱ - ۵، ۶ - ۱۱ و ۴ - ۱۱
عرشیا لرستانی صفر - ۳ ژو گوانهونگ
۹ - ۱۱، ۳- ۱۱ و ۶ - ۱۱