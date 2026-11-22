یک منبع امنیتی از اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی در خان‌یونس به اتهام افشای اطلاعات رزمندگان فلسطینی خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی فلسطین امروز یکشنبه از اعدام فردی خبر داد که با ارائه اطلاعات به رژیم صهیونیستی، زمینه شهادت چندین رزمنده فلسطینی را فراهم کرده بود.

به گزارش شبکه خبری قدس، یک منبع امنیتی اعلام کرد فردی با نام اختصاری (س. ن) که به جاسوسی به رژیم صهیونیستی متهم بود، با شلیک گلوله در مرکز شهر خان‌یونس اعدام شد.

بر اساس این گزارش، اتهام این فرد، جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و ارائه اطلاعات درباره شماری از رزمندگان فلسطینی بوده که در پی افشای اطلاعات، به شهادت رسیده‌اند. در میان قربانیان این اطلاعات، برادر خود این فرد نیز حضور داشته است.