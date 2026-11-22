تیم کومیته تیمی مردان ایران با شکست مقابل تیم فدراسیون جهانی کاراته (روسیه) به عنوان چهارمی دومین دوره رقابت‌های جام جهانی دست یافت و از کسب مدال بازماند.

جوان آنلاین: دومین دوره رقابت‌های کاراته جام جهانی که از روز جمعه ۲۹ آبان به میزبانی شهر هانگژو چین آغاز شده بود، با ناکامی تیم کومیته تیمی مردان ایران در کسب مدال به پایان رسید. ملی‌پوشان ایران در دیدار رده‌بندی این مسابقات مقابل تیم فدراسیون جهانی کاراته (روسیه) قرار گرفتند، اما با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند تا جایگاه چهارم این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص دهند.

در نخستین مبارزه این دیدار، مهدی عاشوری با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب حریف روسی شد تا نماینده ایران امتیاز نخست را واگذار کند. در ادامه مرتضی نعمتی به روی تاتامی رفت، اما او نیز نتوانست نتیجه را به سود ایران تغییر دهد و با حساب ۷ بر ۳ شکست خورد. در سومین مبارزه، امیرعباس بیگ‌محمدلو برای حفظ شانس بازگشت ایران به میدان رفت، اما با نتیجه ۸ بر صفر برابر حریف خود مغلوب شد تا شکست ۳ بر صفر تیم کشورمان قطعی شود.

به این ترتیب، تیم کومیته تیمی مردان ایران با وجود رسیدن به مرحله رده‌بندی، از کسب مدال دومین دوره جام جهانی کاراته بازماند و به عنوان چهارمی این رقابت‌ها بسنده کرد.