وزیر کشور در پیامی به مناسبت «هفته بسیج» تاکید کرد: وزارت کشور و مجموعه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و نهادهای تابعه، همکاری با سازمان بسیج را در راستای تقویت امنیت محله‌محور، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، از اولویت‌های اصلی خود می‌دانند.

جوان آنلاین: متن پیام اسکندر مومنی به شرح زیر است:

«فرارسیدن «هفته بسیج» و سالروز صدور فرمان تاریخی و دوران‌ساز حضرت امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین، یادآور رویش شجره طیبه‌ای است که امروز به نماد اقتدار مردمی، ایثار بی‌منت و امیدآفرینی در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

بسیج، تجلی اراده ملتی است که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها، از دفاع مقدس و صیانت از امنیت پایدار تا عرصه‌های جهاد علمی، سازندگی، محرومیت‌زدایی و امدادرسانی در حوادث، همواره پیشگام و پای کار مردم بوده است. پیوند روحیه بسیجی توام با همبستگی و وفاق ملی، سرمایه اجتماعی بی‌بدیلی برای کشور رقم زده که ضامن عبور سرافرازانه از چالش‌هاست.

وزارت کشور و مجموعه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و نهادهای تابعه در سراسر کشور، هم‌افزایی و همکاری با سازمان بسیج مستضعفین را در راستای تقویت امنیت محله‌محور، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، از اولویت‌های اصلی خود می‌دانند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج به ویژه سردار غلامرضا سلیمانی، هفته بسیج را محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی)، به رییس این سازمان و آحاد بسیجیان دلاور سراسر کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و توفیقات روزافزون همگان را در خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»