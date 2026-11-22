کشتی باری روسیه که در دریای بالتیک هدف حمله پهپادی قرار گرفت، همچنان در آتش می‌سوزد و تلاش‌ها برای مهار حریق ادامه دارد.

جوان آنلاین: گارد ساحلی فنلاند اعلام کرد آتش‌سوزی کشتی روسی «اسپارتا ۲» که روز شنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت، با وجود تلاش نیروهای امدادی در طول شب همچنان ادامه داشت.

ارتش فنلاند این حمله را احتمالا به اوکراین نسبت داده و اعلام کرد کشتی پس از آسیب‌دیدن وارد آب‌های فنلاند شده و ۱۶ خدمه آن تخلیه شده‌اند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد چند شناور با استفاده از آب‌پاش‌های فشارقوی در تلاش برای خاموش کردن آتش و خنک‌کردن کانتینرهای کشتی هستند.

این کشتی ۱۲۱ متری که عازم کالینینگراد بود، در آب‌های بین‌المللی غرب جزیره گوگلند روسیه آسیب دید و تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد.