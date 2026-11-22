جوان آنلاین: در پی تیراندازی در جریان یک کنسرت خصوصی در منطقه استراثمور در ایالت کالیفرنیا، ۹ نفر زخمی شدند که وضعیت ۲ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

این حادثه در جریان برگزاری یک گردهمایی بزرگ رخ داد و مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند.

بر اساس گزارش شبکه ای‌بی‌سی، نیروهای پلیس شهرستان تولیر پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تیراندازی به محدوده خیابان‌های «رود ۲۵۶» و «اونیو ۲۰۰» اعزام شدند. برخی مجروحان با آمبولانس و تعدادی نیز با خودروهای شخصی به بیمارستان انتقال یافتند.

پلیس هنوز جزئیات مربوط به عامل یا عوامل تیراندازی و انگیزه این حادثه را اعلام نکرده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.