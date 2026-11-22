جوان آنلاین: اتحادیه آی جی متال آلمان اعلام کرد که قصد دارد یک اعتصاب دیگر به مدت ۲۴ ساعت طی فردا دوشنبه به راه بیاندازد و از ۲۳ هزار کارگر در ۱۹ شرکت واقع در شمال این کشور دعوت می کند برای افزایش دستمزدها به این فراخوان بپیوندند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، دنیل فردریش یکی از مسئولان برجسته اتحادیه مذکور تصریح کرد که تلاش ها در این زمینه افزایش پیدا کرده و اعضای این اتحادیه به دنبال مبارزه برای تحقق خواسته هایشان و دستیابی به امنیت شغلی هستند.

اتحادیه متال اعلام کرد که ۱۲ هزار و ۳۰۰ کارمند در ۱۷ ساختمان و تأسیسات روز جمعه دست از کار کشیدند و به اعتصاب برنامه ریزی شده پیوستند.

شرکت هایی که از این اعتصاب ها خسارت دیده اند شامل مرسدس بنز، Siemens Gamesa و کشتی سازی Meyer Werft هستند. بزرگ ترین اتحادیه کارگری آلمان خواهان افزایش ۵ درصدی دستمزدها شده است. این در حالی است که کارفرمایان پیشنهاد کرده اند که در ۲۰ ماه نخست هیچ گونه افزایش دائمی دستمزدی اعمال نشود و از ژوئیه ۲۰۲۸ دستمزدها ۱.۳ درصد افزایش یابد.