رئیس حزب یشار حملات شبانه شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی را محکوم کرد و خواستار برخورد قاطع با عاملان این اقدامات شد.

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار، حملات آتش‌افروزانه شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را «تروریسم یهودی به تمام معنا» توصیف کرد و خواستار تشدید اقدامات کابینه و نهادهای امنیتی این رژیم علیه عاملان این حملات شد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطینی، شهرک‌نشینان شب گذشته خودروها و خانه‌هایی را در روستای دیرالسودان به آتش کشیدند. همچنین خودروهایی در روستاهای دیر ابومشعل و کفر مالک هدف آتش‌سوزی قرار گرفتند.

آیزنکوت هشدار داد این حملات ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند، جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و به امنیت و روابط خارجی اسرائیل آسیب می‌زند.

او ضعف مقامات را از عوامل تداوم این اقدامات دانست و به‌ ویژه از عملکرد ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ انتقاد کرد. آیزنکوت همچنین خواستار اقداماتی از جمله بازداشت اداری و عملیات دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) علیه عاملان این حملات شد.