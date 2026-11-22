مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: پوشش بیمه حوادث برای همه دانش‌آموزان از اول مهر ۱۴۰۵ برقرار شد.

جوان آنلاین: فردین یاوری مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تمامی دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی گذشته حضور داشتند، تحت پوشش کامل بیمه حوادث قرار گرفتند گفت: این پوشش بیمه‌ای از اول مهر ۱۴۰۵ برقرار شده است.

به گزارش مهر، وی گفت: برای نخستین بار، تمامی دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی گذشته دانش‌آموز بوده‌اند، از اول مهر ۱۴۰۵ تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در دهه پایانی شهریورماه، نشستی با حضور دو شرکت بیمه‌گر برگزار شد و در نهایت توافق لازم برای پوشش بیمه‌ای دانش‌آموزان صورت گرفت البته بر همین اساس، با استفاده از فهرست اسامی دانش‌آموزان سال تحصیلی گذشته، تمامی این افراد تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند.

یاوری تصریح کرد: بر این اساس، چنانچه دانش‌آموزی در هر نقطه از کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ دچار حادثه یا سانحه شود، می‌تواند مراحل مربوط به دریافت خسارت بیمه‌ای را طی کند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی اظهار کرد: در روزهای آینده، فرآیند جمع‌آوری مبالغ بیمه به مدیران مدارس ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت حق بیمه هم به‌صورت جمعی از طریق مدارس و با همکاری عوامل اجرایی امکان‌پذیر است و هم اولیای دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت انفرادی نسبت به پرداخت حق بیمه دانش‌آموزی اقدام کنند.