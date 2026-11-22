جوان آنلاین: حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و تکریم مقام شهدای کودک و نوجوان، با اشاره به جایگاه والای خانواده شهدا اظهار کرد: خداوند را شاکرم که به همت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، توفیق حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا را پیدا کردم. به‌ویژه به خانواده شهدای کودک و نوجوان، دانش‌آموزان شهید مدرسه حیات طیبه میناب و دیگر کودکانی که در مسیر انقلاب اسلامی جان خود را از دست دادند، ادای احترام می‌کنم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تاریخ کودک‌کشی در جریان نهضت پیامبران گفت: قرآن کریم تصویر روشنی از جنایات فرعون در کشتار فرزندان بنی‌اسرائیل ارائه می‌دهد. فرعون برای جلوگیری از شکل‌گیری آینده‌ای برای خداپرستان و مستضعفان، سال‌ها نوزادان را به قتل می‌رساند، اما خداوند حضرت موسی(ع) را از میان همان نوزادان نجات داد و در دامان خود فرعون پرورش داد تا بساط فرعون و فرعون‌پرستی را برچیند.

انصاری با اشاره به سرنوشت دختران در دوران جاهلیت افزود: در آن دوران، دختران را مایه ننگ و سربار زندگی می‌دانستند، اما خداوند در قرآن وعده داد که از خون دختران بی‌گناهی که زنده‌به‌گور شدند، سؤال خواهد کرد. در نهایت نیز تداوم نسل پیامبر اسلام و اولیای الهی را از طریق حضرت فاطمه زهرا(س) قرار داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) در واقعه کربلا اظهار کرد: دشمنان در کربلا حتی به کودک شش‌ماهه نیز رحم نکردند، اما امروز میلیون‌ها کودک در مراسم محرم با نام علی‌اصغر(ع) در برابر ظلم می‌ایستند. نقش این کودک شش‌ماهه در آشکار کردن مظلومیت جریان کربلا و رسوا کردن بنی‌امیه، نقشی تاریخی و ماندگار بوده است.

وی با تطبیق جنایات تاریخی با حوادث امروز گفت: کودک‌کشان عصر ما نیز با نقض میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی، حقوق انسانی را زیر پا گذاشته‌اند. در جنگ تحمیل‌شده علیه ایران، موارد متعددی از نقض منشور ملل متحد و مقررات بین‌المللی رخ داده است.

انصاری با اشاره به حمله به مدرسه حیات طیبه میناب ادامه داد: در این حمله، دانش‌آموزان، معلمان و دیگر افراد حاضر در مدرسه به شهادت رسیدند و جنایتی رقم خورد که نباید از حافظه تاریخی ملت ایران و افکار عمومی جهان پاک شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه خون شهدای کودک می‌تواند به بیداری انسان‌ها و تغییر حرکت جهانی منجر شود، تصریح کرد: مطمئن هستم خون این شهیدان در نهایت جریان بیداری انسان‌ها را تقویت خواهد کرد. حتی در تحولات سیاسی آمریکا نیز موضوع جنگ علیه ایران و مسئله فلسطین به‌عنوان عواملی اثرگذار در انتخابات اخیر مطرح شده است.

انصاری با تأکید بر ضرورت خون‌خواهی شهدای جنگ افزود: پیگیری حقوقی شهادت رهبر شهید، دانشمندان، فرماندهان، مردم بی‌گناه، پرستاران و کودکان، وظیفه‌ای است که باید در عرصه‌های مختلف دنبال شود. در این حملات، اهداف نظامی و غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز امدادی نیز مورد تعرض قرار گرفتند.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی دولت برای پیگیری این جنایات خاطرنشان کرد: خون امام شهید، روح حیات طیبه جدیدی در کالبد ملت ایران و امت اسلامی دمیده و حقیقتی را در جهان روشن کرده است. امروز نشانه‌های تغییر و بیداری در افکار عمومی جهان آشکار شده و این روند ادامه خواهد داشت.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول، اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده است که بخشی از آنها به دلیل ضرورت‌های حقوقی و جلوگیری از خنثی شدن اقدامات، رسانه‌ای نمی‌شود.

وی افزود: از ریاست قوه قضائیه و مجموعه دستگاه قضایی برای پیگیری این پرونده‌ها تشکر می‌کنیم. شعبه ۵۵ برای رسیدگی به جنایت بمباران مدرسه میناب تشکیل شده و تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدای این مدرسه در این پرونده حضور دارند. همچنین بیش از پنج هزار وکالت از خانواده‌های شهدا دریافت شده و بیش از دو هزار شکایت در مسیر رسیدگی قرار گرفته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل کارگروه مستندسازی جنایات جنگی پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: با تصویب شورای عالی امنیت ملی، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، دادستانی کل کشور، بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد. این اقدامات با دستور و تأکید رئیس‌جمهور دنبال شده و مستندسازی جنایات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سامانه غرامت برای ثبت و مستندسازی خسارات و جنایات راه‌اندازی شده است. جمع‌آوری و مستندسازی این موارد، به‌ویژه برای ارائه به مراجع قضایی بین‌المللی، کار فنی و حقوقی دشواری است. در داخل کشور احکام قضایی صادر خواهد شد و امیدواریم در آینده با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و صلاحیت‌های محلی کشورها، زمینه اجرای این احکام نیز فراهم شود.

انصاری از پیگیری پرونده‌های حقوقی در خارج از کشور خبر داد و گفت: در چهار کشور اروپایی و همچنین در آمریکا، از طریق دادگاه‌های محلی و با ارائه مستندات لازم، اقداماتی برای طرح دعوا درباره حمله به مدرسه میناب و شهادت شهروندان ایرانی انجام شده و ثبت این پرونده‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی افزود: در این زمینه امکان‌سنجی‌هایی انجام داده‌ایم که هرکدام ملاحظات و مسائل حقوقی خاص خود را دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین از پیگیری پرونده جنگ در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا خبر داد و اظهار کرد: شکایت مربوط به جنگ ۱۲ روزه در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ ثبت شده و شکایت دوم در ارتباط با جنگ رمضان نیز مراحل نهایی ثبت را طی می‌کند.

انصاری با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای کودک و نوجوان تصریح کرد: شاید نتوانیم به همه مراکز و نهادهای جهانی امید داشته باشیم، اما باید صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم. نباید اجازه دهیم جنایت مدرسه حیات طیبه میناب، شهادت کودکان و رهبر شهید به فراموشی سپرده شود یا خانواده‌های شهدا احساس رهاشدگی کنند.

وی با دعوت از رسانه‌ها، حقوقدانان داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای مشارکت در پیگیری این پرونده‌ها گفت: امروز به حضور و همکاری حقوقدانان ایرانی خارج از کشور، به‌ویژه وکلایی که در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، نیاز داریم. باید در تمام مجامع بین‌المللی، از سازمان ملل تا اجلاس‌های مختلف، مظلومیت ملت ایران، تصاویر شهدای کودک و رنج خانواده‌های آنان را به نمایش بگذاریم.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی گفت: رزمندگان و فرماندهان ما در میدان حضور دارند و دولت نیز باید در عرصه اقتصادی، تأمین مالی نیروهای مسلح، تأمین نیروی انسانی و ارائه خدمات عمومی به مردم، پشتیبانی لازم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: همه تلاش‌ها در عرصه‌های مختلف باید در راستای حمایت از رزمندگان، رفع مشکلات مردم و پیگیری حقوق ملت ایران باشد. جنگ باید به پایان برسد، اما نه با تسلیم، بلکه با اقتدار و به‌گونه‌ای که دشمن ناگزیر به پذیرش شرایط شود.