شهردار تهران گفت: انقلاب اسلامی حامل پیام بزرگی برای جهان بود؛ پیامی که آزادی، استقلال، عدالت، معنویت و پیشرفت را به جامعه جهانی وعده می‌داد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی خود در سومین دوره جام رسانه امید، با اشاره به شرایط کشور در دوران پهلوی و وابستگی حکومت وقت به قدرت‌های خارجی، اظهار کرد: برای شناخت آن دوره باید به خاطرات و روایت‌های مسئولان وقت مراجعه کرد؛ از جمله خاطرات امیرعباس هویدا که در آن به رفتار تحقیرآمیز انگلیسی‌ها با ایرانیان در آبادان اشاره شده است.

وی با نقل خاطره‌ای از هویدا درباره باشگاه انگلیسی‌ها در آبادان افزود: در این باشگاه دو تابلو نصب شده بود که روی یکی نوشته بودند «ورود ایرانی ممنوع» و روی دیگری «ورود سگ ممنوع». این روایت نشان می‌دهد که جایگاه و شأن ایرانیان در نگاه صاحبان قدرت در آن دوران تا چه اندازه نادیده گرفته می‌شد.

زاکانی با اشاره به وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا و قدرت‌های خارجی گفت: در خاطرات شاه نیز نمونه‌های متعددی از این وابستگی و تحقیر وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که امکانات کشورمان بدون اطلاع و اجازه واقعی مسئولان ایرانی، در خدمت اهداف آمریکا و حتی جنگ ویتنام قرار می‌گرفت.

شهردار تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی در چنین شرایطی به پیروزی رسید، تصریح کرد: انقلاب اسلامی حامل پیام بزرگی برای جهان بود؛ پیامی که آزادی، استقلال، عدالت، معنویت و پیشرفت را به جامعه جهانی وعده می‌داد. در داخل کشور نیز بر پایه دین و مردم، استحکامی شکل گرفت که ایران عزیز را به نقطه‌ای اثرگذار و درخشان در جغرافیای جهانی تبدیل کرد.

وی با اشاره به رویکرد رسانه‌های جهانی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در ۱۰ سال نخست انقلاب، رسانه‌های جهان مسیر مشخصی را دنبال می‌کردند و تلاش داشتند با انتقال و بازنمایی پیام‌های امام خمینی(ره)، فضای جهانی را علیه انقلاب اسلامی بسیج کنند. در این مسیر نیز از هیچ اقدامی برای تضعیف و مقابله با انقلاب دریغ نکردند.

زاکانی ادامه داد: پس از رحلت امام خمینی(ره)، جریان رسانه‌ای مخالف به‌تدریج دریافت که پیام انقلاب اسلامی صرفاً محدود به مرزهای ایران نیست و مردم جهان نیز تشنه شنیدن این پیام هستند. اگرچه برخی سران کشورها و عناصر وابسته به آمریکا از این پیام ناخشنودند، اما این پیام برای ملت‌های جهان امیدبخش است و افق تازه‌ای پیش روی آنان می‌گشاید.

شهردار تهران با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای برای محدود کردن بازتاب اندیشه‌های رهبر انقلاب، گفت: مخالفان تلاش کردند حصاری تبلیغاتی ایجاد کنند تا سخنان، پیام و اندیشه ایشان در سطح جهانی بازتاب پیدا نکند؛ چراکه دریافته بودند انقلاب اسلامی صرفاً یک رویداد سیاسی مقطعی نیست، بلکه در صورت تداوم مسیر خود می‌تواند افقی تمدنی پیش روی جهان قرار دهد.

دشمن با جنگ شناختی به دنبال تضعیف انسجام درونی جامعه بود

شهردار تهران با بیان اینکه انقلاب اسلامی در مسیر شکل‌دهی به افق تمدنی جدید حرکت می‌کند، گفت: دشمنان با گسترش رسانه‌های نوین و شخصی‌سازی پیام‌ها تلاش کردند از طریق جنگ شناختی، انسجام درونی جامعه و اعتماد مردم به آرمان‌های انقلاب را تضعیف کنند، اما جریان روشنگری مانع از سستی حرکت عمومی مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در ادامه سخنان خود در سومین دوره جام رسانه امید، با اشاره به تقابل گفتمانی انقلاب اسلامی با نظام سلطه اظهار کرد: دشمنان دریافتند که ابزار تمدن‌سازی آنها زور، سلطه و غارت است، در حالی که انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه، امید و قدرت پیام خود حرکت می‌کند و مسیر خود را با اجبار و سلطه پیش نمی‌برد.

وی با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای جلوگیری از انتشار پیام انقلاب اسلامی افزود: پس از رحلت امام خمینی(ره)، جریان‌های مخالف دریافتند که پیام انقلاب اسلامی برای ملت‌های جهان امیدبخش است و می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی آنها بگشاید؛ از همین رو تلاش کردند با ایجاد یک حصار تبلیغاتی، مانع انعکاس سخنان و اندیشه‌های رهبر انقلاب در سطح جهانی شوند.

زاکانی ادامه داد: دشمنان به‌تدریج فهمیدند که انقلاب اسلامی با تداوم مسیر خود، در حال پیگیری یک افق تمدنی و زمینه‌سازی برای تحقق آن است؛ در مقابل، آمریکا نیز افق تمدنی خود را بر مبنای سلطه و غارت دنبال می‌کند.

شهردار تهران با اشاره به تغییر ابزارهای رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های ارتباطی جدید تصریح کرد: با توسعه رسانه‌های نوین و امکان شخصی‌سازی پیام‌ها، دشمنان تلاش کردند جنگ شناختی را به درون جامعه بکشانند و انسجام درونی نظام اسلامی و اعتماد مردم به آرمان‌ها و اهداف انقلاب را تضعیف کنند.

وی با تأکید بر نقش جریان روشنگری و رسانه‌ها در مقابله با این روند گفت: تبیین اهداف و نقشه‌های دشمن و ترسیم افق روشن پیش روی جامعه، موجب شد حرکت عمومی مردم دچار رخوت و سستی نشود.

زاکانی خاطرنشان کرد: جریان روشنگری باید با شناخت دقیق تحولات و تبیین واقعیت‌ها، اجازه ندهد تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای تضعیف امید و انسجام اجتماعی به نتیجه برسد.

شهردار تهران، در سخنانی با اشاره به مسیر طی‌شده از سوی ملت ایران اظهار کرد: مسیری که ملت ایران انتخاب کرده و در آن گام برداشته، مسیر درستی است و همین موضوع مسئولیت جریان انقلابی را برای تبیین دستاوردها و تقویت امید در جامعه سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه بسیج در این عرصه افزود: بسیج به‌عنوان لوکوموتیو و پیشران جریان انقلابی در کشور و سازمانی اثرگذار در سطوح مختلف، وظایف مهمی بر عهده دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، حرکت در مسیر تبیین ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقاط قوت کشور و اثرگذاری بر افکار عمومی در سطح جهان است.

شهردار تهران با تأکید بر نقش ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای در توسعه انقلاب اسلامی تصریح کرد: حوزه رسانه، هنر، فرهنگ، فکر و اندیشه از ابزارهای فعال و مؤثر در توسعه و گسترش انقلاب اسلامی در منطقه و سراسر جهان هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای انتقال واقعیت‌ها و دستاوردهای کشور بهره گرفت.

زاکانی خاطرنشان کرد: امیدآفرینی در جامعه و معرفی توانمندی‌های کشور، از جمله وظایف جدی جریان انقلابی است و باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، زمینه آگاهی‌بخشی و تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی فراهم شود.