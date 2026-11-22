یک تحلیلگر عربی نوشت که ایران با شکست‌های متوالی آمریکا و رژیم صهیونیستی، عرصه جنگ را از موقعیت طرف پیروز دنبال می کند و احتمالاً طی روزهای آینده از غافلگیری بزرگ خود رونمایی کند.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید خود در روزنامه الکترونیکی رای الیوم نوشت که بازگشت دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تأکید دوباره بر ضرورت انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران با غنای بیش از ۶۰ درصد به خارج از این کشور، آن هم تحت فشارهای رژیم صهیونیستی ، به معنای پذیرش شکست گزینه نظامی ـ ولو به صورت موقت ـ است؛ زیرا این گزینه خطرات بزرگی برای ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا در آب‌های غرب آسیا و اقیانوس هند به همراه دارد.

وی افزود که ایران دکترین هسته‌ای خود را خط قرمزی می‌داند که به‌ هیچ‌ وجه قابل مذاکره نیست. این کشور با ایستادگی و پیروزی‌هایش در جبهه‌های مختلف نبرد، فشارهای آمریکا را ناکام گذاشته است. ایران همچنین با اتکا به اراده نظامی بالا و برخورداری از سامانه‌های پیشرفته موشکی و پهپادی، توانسته است برتری هوایی آمریکا و اسرائیل را خنثی کند.

نشانه دیگری که به تاکید نویسنده، این موضع را تأیید می‌کند، مخالفت رهبران ایران با هرگونه بازدید مجدد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای این کشور است. هم‌زمان، زمزمه‌هایی مبنی بر درخواست خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صدور فتوایی جدید برای مجاز دانستن دستیابی به سلاح هسته‌ای مطرح است تا این سلاح بتواند همچون سپری در برابر هرگونه تجاوز هسته‌ای آمریکا یا اسرائیل عمل کند.

این درخواست‌ها پس از آن مطرح شده است که ترامپ از احتمال استفاده از حملات هسته‌ای به‌ عنوان آخرین گزینه سخن گفته است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در دستیابی به اهداف جنگ علیه ایران، از جمله سرنگونی نظام، تصرف دائمی تنگه هرمز، تغییر نام آن و انتقال ذخایر هسته‌ای ایران به آمریکا ناکام مانده است.

ایران همچنین به میانجی‌های پاکستانی و قطری اعلام کرده که پرونده هسته‌ای این کشور موضوع مذاکره نیست و واشنگتن باید پیش از بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی، هفت شرط ایران شامل توقف جنگ، پایان دادن به محاصره و تحریم‌ها و رفع محدودیت‌ها و آزادسازی تمام دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده ایران در بانک‌های آمریکایی و اروپایی را بپذیرد.

عطوان افزود که ایران با آمریکا از موضع پیروزی یا دست‌کم از موضع طرفی که در برابر تهدیدهای نظامی تسلیم نشده، سخن می‌گوید. تهران تمام آمادگی‌های لازم را برای مقابله با هرگونه تجاوز جدید آمریکا و اسرائیل و شکست آن فراهم کرده است.

به نوشته این مقاله، راهبرد جدید ایران گسترش جغرافیایی دامنه پاسخ نظامی است؛ به‌ گونه‌ای که پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و اردن، پایگاه‌های این کشور در اروپا نیز در تیررس قرار گیرند.

عطوان با اشاره به اختلال شبکه های سایبری در آمریکا افزود که حملات سایبری، ابزارهای ارتباطی محرمانه آمریکا را مختل کرده و شرکت فناوری مایکروسافت را با مشکلات مالی و عملیاتی روبه‌رو ساخته است. با وجود تلاش‌های ترامپ و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برای پنهان‌کاری و انکار این حملات، اطلاعات مربوط به این تحولات به‌ تدریج در حال انتشار است.

عطوان در ادامه، برای رد ادعای کنترل کامل تنگه هرمز، به حملات موشکی و مین‌گذاری‌های نیروهای مسلح ایران علیه کشتی های متخلف اشاره کرده و نوشت که هر روز بیش از پنج نفتکش یا کشتی تجاری در این منطقه هدف قرار می‌گیرند یا منهدم می‌شوند.

احتمال حمله به کابل های اینترنتی

نویسنده احتمال می‌دهد غافلگیری بزرگ روزهای آینده، ادامه جنگ سایبری و تخریب بیش از ۷ کابل اینترنتی باشد که در بستر تنگه هرمز قرار دارند.

وی مدعی است ایران توانایی انجام چنین اقدامی را دارد و در صورت تحقق آن، بحران بزرگی در ارتباطات جهانی ایجاد خواهد شد که می‌تواند جهان را با اختلال گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مواجه کند.

این تحلیلگر عرب زبان در پایان تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران همچنان امن است و به‌عنوان سپری راهبردی برای این کشور عمل می‌کند. حدود ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اعماق کوه‌های ایران نگهداری می‌شود و «کوه تبر» در نزدیکی اصفهان یکی از محل‌های احتمالی نگهداری این ذخایر و اسرار مربوط به آن است.

به اعتقاد نویسنده، ایران به عنوان یک کشور پیروز و قدرتمند و مقاوم، نه از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی خواهد کرد و نه حتی یک گرم از اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار می‌کند. تهران حتی اجازه نخواهد داد کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند.