جوان آنلاین: حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در ادامه برنامه‌های سومین دوره جام رسانه امید، با تشریح آخرین وضعیت صنعت فضایی کشور اظهار کرد: سازمان فضایی ایران مسئولیت مدیریت کلان، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فضایی کشور را بر عهده دارد و مجموعه‌های مختلفی از بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در این صنعت فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به رشد فعالیت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در صنعت فضایی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۵ ماهواره در کشور و در مجموعه‌های مختلف در دست ساخت است که نشان‌دهنده گسترش ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور در این حوزه است.

سالاریه با اشاره به پروژه منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی گفت: فاز نخست این منظومه شامل ۲۴ ماهواره است و مطابق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، در دهه فجر سال ۱۴۰۵ از سه نمونه از ماهواره‌های این منظومه رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین از ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری یک متر و بهتر از آن خبر داد و تصریح کرد: این ماهواره‌ها امکان تصویربرداری دقیق از سطح زمین را فراهم می‌کنند و داده‌های حاصل از آن‌ها در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد.

وی با اشاره به توسعه ماهواره‌های راداری در کشور بیان کرد: ماهواره‌های راداری نسل دیگری از ماهواره‌های سنجشی هستند که با استفاده از فناوری رادار می‌توانند مستقل از شرایط جوی، ابرناکی، پوشش برف و سایر موانع جوی از سطح زمین تصویربرداری و اطلاعات جمع‌آوری کنند.

سالاریه با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری فضایی در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی کشور گفت: گسترش توانمندی‌های ماهواره‌ای می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای پایش زمین، مدیریت منابع طبیعی و استفاده از داده‌های دقیق در بخش‌های مختلف ایجاد کند.

رییس سازمان فضایی کشور تاکید کرد: ماهواره های ناوبری از مهمترین ابزارهای نقشه برداری و مسیریابی است ؛ ماهواره ها در طی سال های گذشته تعدادش افزایش چشمگیر یافته و کشورها داده های خود را افزایش می دهند؛ کشور ما هم به خصوص بخش خصوصی و دانشگاه در صنعت فضایی خوب رشد کرده و در جایگاه خوبی قرار دارد؛ در مجموعه وزارت ارتباطات و با مدیریت فضایی ۳۶ ماهواره در دست ساخت است و یک منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی با ۲۴ ماهواره در دست ساخت است که در دهه فجر سه نمونه از این ماهواره را رونمایی خواهیم کرد؛ همچنین ماهواره های راداری و دقت یک متر و کمتر در دست ساخت است .

سالاریه تاکید کرد : ماهواره های مختلف در دست ساخت است و بخش خصوصی و دولتی در حال کار هستند.

وی ادامه داد: پرتابگرها و ماهواره لرها توسط وزارت دفاع و نیروی هوافضا همچون سیمرغ در حال ساخت است

رئیس سازمان فضایی کشور گفت: ماهواره بر ها تا برد هزار کیلومتر و همچنین ماهواره بر قائم تا برد پانصد و هزار کیلومتر در دست ساخت است و پرتابگرهای مختلفی در دست ساخت است که دست ما را برای پرتاب تا ۳۶ هزار کیلومتر باز می کند

رئیس سازمان فضایی کشور گفت: شرکت های خصوصی ما در سنجش دور داده های ماهواره ای فعالند و هشتاد شرکت در این زمینه فعالند و پتانسیل اجرا کار را دارند.

سالاریه ادامه داد: صنعت فضایی از پیچیده ترین و پرریسک ترین کارهاست؛ در بخش تصویربرداری صنعت فضایی رقیب ندارد و در دنیا حدود ۱۱ کشور در حوزه ماهواره فعالند که یکی از آن ها ایران است.

وی گفت: کشوری که ماهواره عملیاتی و داده عملیاتی بدهد تنها چند کشور خاص هستند که یکی از این کشورها ما هستیم.

رییس سازمان فضایی کشور تاکید کرد: دشمن نقطه اقتدار ما را نشانه گیری می کند اما صنعت فضایی ما بومی و خودکفا است؛ صنعت فضایی ما از بین نرفته و بومی است؛ ممکن است چهار ساختمان آسیب ببیند اما صنعت فضایی آسیب ندیده و قدرت ما آسیب ندیده است.

رئیس سازمان فضایی کشور گفت: ممکن است پس از بمباران زحماتی برای ما ایجاد شود؛ اما زیرساخت ها قابلیت ترمیم و جابجایی دارد.

سالاریه ادامه داد: بیش از ماهواره هایی که ساختیم، ماهواره‌های در دست احداث داریم و ماهواره های سنجشی در سطح بالا در دست پرتاب داریم.

وی با اشاره به پرتاب ماهواره در سال های اخیر، گفت: ما در دی ماه ۱۴۰۴ یک پرتاب سه گانه داشتیم که یکی از آن ها ماهواره با دقت پنج متر و دیگری در دقت دو متر بود.

رییس سازمان فضایی کشور تاکید کرد: ماهواره‌های با دقت یک متر داریم که به زودی آنها را پرتاب خواهیم کرد؛ سند فضایی صنعت بومی و مبتنی بر دانش تخصص داخلی است و زیر ساخت های مختلفی در این زمینه ایجاد شده است.

سالاریه تاکید کرد: علیرغم آسیب ها توسعه صنعت فضایی با قدرت و قوت ادامه دارد.

وی گفت: ممکن است ساختمان یا زیرساخت ها آسیب ببیند اما دانش آسیب نمی‌بیند؛ توسعه صنعت فضایی با حضور نیروهای مسلح و دانشگاه‌ها ادامه دارد.

سالاریه یادآور شد: آینده توسعه در گرو توسعه صنعت فضایی است و این یک مسئله راهبردی است و اگر بخواهیم همیشه در جایگاه بالا بمانیم باید بیش از پیش با برنامه باشیم.