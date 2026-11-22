جوان آنلاین: اتحادیه اروپا در تلاش برای تأمین منابع مالی بودجه بلندمدت خود در فاصله سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، پیشنهاد جدیدی برای دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری و دیجیتال ارائه کرده است.

به گزارش مهر، به نوشته رویترز، این پیشنهاد از سوی آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، مطرح شده و بر اساس آن، شرکت‌هایی که گردش مالی جهانی آنها بیش از ۷۵۰ میلیون یورو و درآمد سالانه آنها از فعالیت‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا حداقل ۵۰ میلیون یورو باشد، مشمول مالیات جدید خواهند شد.

بر اساس جزئیات این طرح، شرکت‌های مشمول باید سالانه معادل ۳ درصد از درآمد خالص حاصل از فعالیت‌هایی مانند تبلیغات آنلاین، خدمات واسطه‌گری دیجیتال و درآمد حاصل از داده‌های تولیدشده توسط کاربران را به اتحادیه اروپا پرداخت کنند.

این مالیات می‌تواند شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، مایکروسافت، متا، اپل و آمازون را تحت تأثیر قرار دهد؛ شرکت‌هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از بازار دیجیتال اروپا به دست می‌آورند.

پیشنهاد جدید در شرایطی مطرح شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر اندازه و نحوه تأمین بودجه هفت‌ساله آینده اختلاف‌نظر دارند. آلمان و برخی دیگر از کشورهای عضو خواستار کاهش هزینه‌های اتحادیه هستند، در حالی که افزایش هزینه‌های دفاعی، انرژی و حمایت از صنایع اروپایی نیاز به منابع مالی بیشتری ایجاد کرده است.

کاستا همچنین در پیشنهاد بودجه‌ای خود، رقم کل بودجه اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را به یک تریلیون و ۵۸۲ میلیارد یورو رسانده است؛ رقمی که ۴۰ میلیارد یورو کمتر از پیشنهاد مصالحه‌ای ماه اکتبر و حدود ۱۸۰٫۶ میلیارد یورو پایین‌تر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا است.

در این چارچوب، علاوه بر مالیات دیجیتال، افزایش درآمد از محل مالیات بر محصولات دخانی و پسماندهای الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین پیشنهاد شده بازپرداخت بخشی از بدهی‌های مشترک اتحادیه اروپا که برای تأمین مالی برنامه احیای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا ایجاد شده، با سرعت کمتری انجام شود تا منابع بیشتری برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری باقی بماند.

با این حال، اجرای مالیات جدید با موانع سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. تصویب بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا و منابع درآمدی آن به موافقت تمام ۲۷ کشور عضو نیاز دارد و برخی دولت‌ها نگران پیامدهای این تصمیم بر روابط تجاری با آمریکا هستند.

از سوی دیگر، احتمال واکنش منفی واشنگتن به مالیات شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز وجود دارد. دولت آمریکا پیش‌تر با برخی اقدامات مالیاتی و مقرراتی اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری مخالفت کرده و این موضوع می‌تواند به یکی از محورهای اختلاف تجاری دو طرف تبدیل شود.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است در نشست ۲۶ و ۲۷ نوامبر درباره پیشنهاد جدید بودجه و منابع تأمین مالی آن گفتگو کنند. هدف این است که توافق نهایی درباره بودجه تا پایان سال ۲۰۲۶ حاصل شود.

در صورت تصویب، این طرح می‌تواند گام تازه‌ای در تلاش اروپا برای افزایش سهم شرکت‌های بزرگ دیجیتال در تأمین هزینه‌های عمومی باشد؛ موضوعی که علاوه بر پیامدهای مالی، می‌تواند بر روابط اقتصادی و تجاری اروپا و آمریکا نیز اثر بگذارد.