نایب‌ رئیس مجلس با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط جنگی کشور گفت: تدابیر و راهبردهای ایشان، مسیر اداره کشور را در حوزه‌های مختلف مشخص می‌کند.

جوان آنلاین: علی نیکزاد، با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت و مدیریت کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ است، اداره جنگ و تمشیت امور مختلف کشور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بالاترین سطح ممکن در حال انجام است.

به گزارش مهر، وی افزود: در مقطع کنونی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جایگاه رهبری و فرماندهی کل قوا، مسئولیت هدایت کشور در مواجهه با دشمنان را بر عهده دارند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی، اداره جنگ و تمشیت امور کشور از سوی رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود و جلساتی که ایشان با مسئولان برگزار می‌کنند نیز در همین چارچوب و با هدف هدایت امور کشور به بهترین نحو ممکن است.

نیکزاد ادامه داد: تصمیماتی که اتخاذ آن‌ها در سطح مسئولان ارشد کشور به تصمیم نهایی نیاز دارد، در چارچوب تدابیر، راهبردها و خط‌مشی‌های تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود.

وی بیان کرد: ارتباط مقام معظم رهبری با نیروهای مسلح، هدایت مسائل مرتبط با جنگ، دکترین دفاعی و موضوعات نظامی و همچنین راهبری امور کشور در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله ابعاد مسئولیت و نقش ایشان در هدایت کشور است.